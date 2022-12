Privremeno odgođena radioterapija

Podgorica, (MINA) – Radioterapija u Institutu za onkologiju biće privremeno odgođena, usljed kvara lienarnog akceleratora, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

„Serviser je informisan, zamjenski dio je naručen, i, prema njihovim informacijama, popravka se očekuje tokom kraja naredne sedmice“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG-a su dodali da će svi pacijenti biti informisani o novim terminima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS