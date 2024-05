Privesti pravdi počinioce i nalogodavce ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Mreža SafeJournalists, čiji je član Sindikat medija Crne Gore, i partneri iz Media Freedom Rapid Response (MFRR), pozvali su crnogorske vlasti da preduzmu hitne i konkretne korake kako bi riješili ubistvo vlasnika i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića.

Organizacije za slobodu medija osudile su dvije decenije nekažnjivosti u slučaju ubistva Jovanovića i pozvali crnogorske vlasti, političke predstavnike i relevantne institucije, da preduzmu neophodne mjere kako bi identifikovali i priveli pravdi počinioce i nalogodavce.

U saopštenju se podsjeća da je Jovanović bio osnivač, direktor i glavni urednik dnevnog lista “Dan,” jednog od prvih privatnih novina u Crnoj Gori.

“Ubijen je ispred kancelarije svoje novine 27. maja 2004. godine. Za ovo najteže krivično djelo u istoriji crnogorskog novinarstva osuđen je samo jedan saučesnik, koji će uskoro biti slobodan jer je gotovo odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu”, kaže se u saopštenju povodom 20 godina od ubistva Jovanovića.

Ističe se da je prema relevantnim domaćim i međunarodnim medijskim organizacijama, višegodišnja istraga vođena loše i neefikasno, sa brojnim zabilježenim propustima za koje niko nije odgovarao.

Navodi se da je uprkos najavama najviših crnogorskih zvaničnika u poslednjih nekoliko godina da se može očekivati napredak u istrazi, ništa nije učinjeno, ili barem javnost nije obaviještena”

“Iz tog razloga, opravdano se bojimo da bi ovo mogao ostati jedan od ključnih neriješenih slučajeva, šaljući razornu poruku o medijskoj i društveno-političkoj situaciji u Crnoj Gori, da su zločini protiv novinara dopušteni nekažnjeno”, upozorava se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je zato od suštinskog značaja da država Crna Gora preduzme odlučne korake ka pravdi, jer porodica i kolege pokojnog Jovanovića, kao i cjelokupna javnost, predugo čekaju.

Ukazuje se da je pored ubistva Jovanovića, u posljednje dvije decenije zabilježeno preko 100 slučajeva napada na novinare i medijsku imovinu u Crnoj Gori, od kojih mnogi ostaju neriješeni, a neki su čak dosegli zastaru.

Ističe se da su zbog toga potrebne odlučnije akcije crnogorskih državnih vlasti kako bi se osigurala sigurnost novinara i riješili ovi slučajevi.

“Snažno pozivamo crnogorske vlasti da preduzmu hitne i konkretne korake kako bi riješili ovaj najteži slučaj u istoriji Crne Gore. Vrijeme za akciju je sada—brze i odlučne mjere su neophodne kako bi se osigurala pravda i vratilo povjerenje javnosti, te pokazalo da zločini protiv novinara nisu dozvoljeni”, zaključuje se u saopštenju.

