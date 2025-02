Pritvorenik pronađen mrtav u toaletu Istražnog zatvora

Podgorica, (MINA) – Beživotno tijelo pritvorenika N.N. pronađeno je sinoć u podgoričkom Istražnom zatvoru, saopšteno je agenciji MINA iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Kako su kazali iz UIKS-a, tijelo N.N. pronađeno je u nedjelju oko 22 sata, u toaletu jedne od prostorija koje koriste pritvorenici u Istražnom zatvoru.

„N.N. je bio smješten u jednokrevetnoj sobi“, rekli su iz UIKS-a.

Oni su kazali da su o događaju odmah obavijestili Upravu policije i nadležno tužilaštvo, u cilju utvrđivanja tačnog uzroka smrti pritvorenika.

“O navedenom je obaviještena i porodica preminulog”, dodali su iz UIKS-a.

