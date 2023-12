Prioritetno ponovo staviti na dnevni red sporazume iz Berlinskog procesa

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko (CGO) pozvao je crnogorsku Vladu i Skupštinu da prioritetno ponovo stave na dnevni red usvajanje tri sporazuma iz Berlinskog procesa, kako bi procedura njihovog stupanja na snagu bila okončana.

Iz te nevladine organizacije objasnili su da se radi o prijedlozima zakona o potvrđivanju sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Navodi se da se radi i o Sporazumu o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu

Iz CGO-a su podsjetili da te sporazume, kao i ostale zakone koje je raspušteni saziv Skupštine usvojio, predsjednik Jakov Milatović nije potpisao.

“Zabrinjavajuće je da nova Vlada i Skupština, uz svo retoričko zalaganje za ubrzanje procesa evropskih integracija, zaboravljaju na ove važne dokumente”, smatraju u CGO-u.

Oni su ukazali da ratifikacija tih sporazuma donosi konkretne pogodnosti za građane i građanke Crne Gore u kontekstu putovanja, obrazovanja i zapošljavanja.

“Nesumnjiv je javni interes da budu što prije dostupne građanima i građankama”, kazali su iz CGO-a.

