Pretreseno više stanova u južnoj regiji, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pretresli su u toku prethodne nedjelje stanove na više lokacija u Budvi i Tivtu, nakon čega je uhapšen jedan državljanin Srbije, a jedan je protjeran iz Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, pojačanim aktivnostima na terenu, usmjerenim na sprečavanje djelovanja kriminalnih grupa i izvršenja najtežih krivičnih djela, službenici budvanskog Odjeljenja bezbjednosti, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, u toku prethodne nedjelje, sproveli niz međunarodnih operativnih provjera.

Iz policije su rekli da su te provjere rezultirale identifikovanjem i lociranjem iznajmljenih stanova koje su koristile operativno interesantne osobe, a prilikom kojih su u jednom pronađeni 11 hiljada EUR, kamere za nadzor, SIM kartice.

„Tom prilikom je takođe identifikovan državljanin Srbije, koji se policiji lažno predstavio, nakon čega je uslijedila detaljna kriminalistička obrada koja je rezultirala pretresima na više lokacija u Budvi i Tivtu, hapšenjem jedne i protjerivanjem druge operativno interesantne povezane osobe“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici kontrolisali osobu koja je u tom trenutku dala na uvid ličnu kartu na ime J.J. (29) iz Beograda, državljanin Srbije.

„Uvidom u dokument, policijski službenici su posumnjali u vjerodostojnost istog, nakon čega je ovo lice dovedeno u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva radi utvrđivanja stvarnog identiteta“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je provjerama kroz elektronske evidencije utvrđeno da se radi o falsifikovanom dokumentu, nakon čega je osoba identifikovana kao M.J. (28) iz Beograda.

On je, kako se sumnja, u Crnu Goru ušao na ilegalan način – van graničnih prelaza, početkom marta.

„Daljom operativnom obradom je utvrđeno da je M.J. upotrebom falsifikovane lične karte za račun druge osobe zaključio ugovor o zakupu stana u Budvi, a što je učinio, kako se sumnja, po nalogu trećeg lica iz Beograda čiji je identitet poznat službenicima Uprave policije, za njegove potrebe, i uz novčanu naknadu“, kazali su iz policije.

Oni su istakli da je M.J. višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela sa elementima nasilja i djela iz oblasti zloupotrebe droga.

„Osnovano se sumnja da je pravovremenom reakcijom policijskih službenika osujećeno dalje sprovođenje kriminalnih aktivnosti u konkretnom slučaju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je M.J. po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave, a nakon saslušanja mu je određen pritvor, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako se dodaje, u nastavku aktivnosti po tom događaju, identifikovana je još jedna operativno interesantna osoba, povezana sa M.J.

„Policijski službenici su u Tivtu locirali državljanina Republike Srbije, M.Ć. (36) iz Beograda, koji nije prijavio boravak u Crnoj Gori, a za kojeg je takođe utvrđeno da je povratnik u izvršenju pomenutih krivičnih djela“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pretresen iznajmljeni stan koji je koristila ta osoba nakon čega je istom, iz razloga unutrašnje bezbjednosti, od strane za strance donijeto Rješenje o otkazu boravka sa rokom od 12 sati za napuštanje teritorije Crne Gore, što je isti i učinio.

„U nastavku aktivnosti Odjeljenja bezbjednosti Budva lociran je još jedan, iznajmljeni stan u Budvi, koji je koristila osoba L.V. (21) iz Cetinja, operativno interesantno osoba, a čije se aktivnosti u Budvi dovode u vezu sa pomenutim licem M.J. iz Srbije“, naveli su iz policije.

Kako su kazali, pretresom stana u kom je boravila ta osoba, pronađeno je i oduzeto 11,4 hiljade EUR, nekoliko SIM kartica, kamera za video nadzor, a radi provjera je oduzeto i jedno putničko motorno vozilo.

