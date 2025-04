Presuda Apelacionog suda važan korak ka pravdi

Podgorica, (MINA) – Presuda Apelacionog suda Crne Gore za ubistvo Zimrite Nerde značajan je korak ka pravdi za žrtve porodičnog nasilja i šalje jasnu poruku da takvi zločini neće biti tolerisani, kazali su iz Centra za ženska prava (CŽP).

Ta nevladina organizacija (NVO) pozdravila je presudu Apelacionog suda, koji je preinačio presudu Višeg suda u Podgorici i Daliboru Nikoliću izrekao kaznu zatvora od 40 godina za teško ubistvo Nerde.

Iz CŽP su podsjetili da je Viši sud Nikolića prvobitno osudio na 12 godina zatvora za nasilje u porodici, zbog čega je ta NVO organizovala više protesta, ukazujući na neadekvatnu kaznu za izuzetnu surovost koju je Nikolić ispoljio prema svojoj trudnoj supruzi, u prisustvu njihove maloljetne djece.

“Ova, u poslednjih mjesec dana treća po redu presuda za femicid kojom se izriče najduža zakonom propisana kazna zatvora, predstavlja značajan korak ka pravdi za žrtve porodičnog nasilja i šalje jasnu poruku da takvi zločini neće biti tolerisani”, naveli su iz CŽP u saopštenju.

Kako su dodali, to je i važan korak ka unaprjeđenju sudske prakse koju godinama unazad karakteriše blaga kaznena politika u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

Iz CŽP su kazali da pozdravljaju posvećenost pravdi koju je Više državno tužilaštvo pokazalo u ovom predmetu.

U toj NVO smatraju da je ipak neophodno nastaviti rad na unapređenju sistema koji će osigurati adekvatnu prevenciju nasilja i zaštitu svih žrtava, bez obzira na njihovu etničku i socijalnu pripadnost, naročito Romkinja koje predstavljaju najranjiviju društvenu grupu.

Iz CŽP su istakli da je važno pružiti podršku djeci preminule Nerde, koja su ostala bez majke, na čije ranije prijave nadležne institucije nijesu adekvatno reagovale.

“Smatramo da je država Crna Gora dužna da ih obešteti i omogući im odgovarajuće uslove za život i obrazovanje”, naveli su iz CŽP.

Oni su poručili da će nastaviti da se zalažu za pristup pravdi, da prate slučajeve nasilja nad ženama i obezbjeđuju besplatno pravno zastupanje žrtvama i porodicama žrtava femicida.

“Izražavamo duboko saosjećanje sa njihovim najbližim i tražimo efikasnu primjenu zaštitnih mjera kako bi se sačuvali životi i zdravlje svih koji su izloženi nasilju u porodici”, navodi se u saopštenju CŽP.

