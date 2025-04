Preminuo papa Franjo

Vatikan, (MINA) – Poglavar Rimokatoličke crkve papa Franjo preminuo je danas u 88. godini, u svojoj rezidenciji u Vatikanu.

Papa Franjo rođen je kao Horhe Mario Bergoljo, u Buenos Ajresu u Argentini.

On je 266. poglavar Rimokatoličke crkve, a bio je prvi iz Amerike, prvi isusovac i prvi pontif koji je rođen izvan Evrope u više od hiljadu godina.

Bergoljo, sin talijanskih imigranata, radio je kao hemijski tehničar prije nego što je 1958. godine ušao u isusovački red, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je zaređen za sveštenika 1969. godine i postao provincijalni poglavar isusovaca u Argentini od 1973. do 1979. godine.

Godine 1998. imenovan je za nadbiskupa Buenos Ajresa, a tri godine kasnije, papa Ivan Pavao II ga je uveo u Kardinalski zbor.

Izabran je za papu 2013. godine, nakon ostavke pape Benedikta XVI.

Izabrao je ime Franjo u čast svetog Franje Asiškog, odražavajući svoju predanost skromnosti i siromašnima.

Njegovo papinstvo obilježeno je naglaskom na milosrđe, društvenu pravdu i zaštitu okoliša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS