Preminuo Filip David

Podgorica, (MINA) – Književnik i profesor Filip David preminuo je danas poslije duge i teške bolesti, javljaju beogradski mediji.

David je rođen 1940. godine u Kragujevcu.

Bio je jevrejsko-srpski književnik, esejista, dramaturg, scenarista, dugogodišnji urednik Dramskog programa Televizije Beograd i redovni profesor dramaturgije na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.

David je bio i član osnivač Udruženja za kulturu, umjetnost i međunarodnu saradnju Adligat u okviru kojeg je skoro dvije decenije aktivno pomagao stvaranje Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti, navodi N1.

Diplomirao je jugoslovensku i svjetsku književnost na Filološkom fakuletu i dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu.

Jedan je od osnivača Nezavisnih pisaca (1989) i Beogradskog kruga (1990) – udruženja značajnih, nezavisnih intelektualaca.

Bio je jedan od utemeljivača nezavisne književne asocijacije Forum pisaca.

Napisao je više televizijskih drama i filmskih scenarija.

Objavio je knjige pripovjedaka Bunar u tamnoj šumi, Zapisi o stvarnom i nestvarnom i Princ vatre, romane Hodočasnici neba i zemlje, San o ljubavi i smrti i Kuća sećanja i zaborava, knjige eseja Fragmenti iz mračnih vremena, Jesmo li čudovišta, Svetovi u haosu.

S Mirkom Kovačem objavio je Knjigu pisama 1992-1995.

Dobitnik je mnogih nagrada za prozu, između ostalih nagrade “Mladost”, “Milan Rakić”, BIGZ-ove i Prosvjetine nagrade za najbolju knjigu godine, NIN-ove i Andrićeve nagrade.

David spada u najznačajnije intelektualce i književnike posljednjih decenija.

Njegova djela prevođena su na švedski, francuski, poljski, mađarski, italijanski, albanski, esperanto, makedonski, slvenački, hebrejski, a njegove pripovjetke se nalaze u dvadesetak antologija.

Kao dramaturg i scenarista radio je na filmovima Okupacija u 26 slika, Pad Italije, Ko to tamo peva, Bure baruta, Poseban tretman, Paviljon 6, San zimske noći i Optimisti.

