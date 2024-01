Prekršajna prijava protiv Novljanke kod koje je pronađen startni pištolj

Podgorica, (MINA) – Hercegnovska policija podnijeće prekršajnu prijavu protiv D.Š. iz tog grada kod koje je pronađen startni pištolj, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su naveli da su službenici policije identifikovali žensku osobu koja na video snimku objavljenom na društvenim mrežama iz oružja ispaljuje projektile u vazduh.

Policija je, kako je saopšteno, po naredbi Osnovnog suda u Herceg Novom, pretresla stan, druge prostorije i auto koje koristi D.Š.

Iz Uprave policije su kazali da je pretresom stana pronađen startni pištolj.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom koji se izjasnio da u radnjama D.Š. nema elemenata krivičnog djela”, navodi se u saopštenju.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi će, kako su kazali, protiv D.Š. podnijeti prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz člana 107 Zakona o oružju.

