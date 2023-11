Prekršajna prijava protiv dva bivša učenika SMŠ „25. maj“ iz Tuzi

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je zbog drskog ponašanja prekršajnu prijavu protiv A.V. i L.B. bivših učenika SMŠ „25. maj“ iz Tuzi.

Policiji je, kako su kazali, u Podgorici 8. septembra prijavljeno da se u SMŠ „25.maj“ u Tuzima učenici nedolično ponašaju, viču, uništavaju školski inventar, bacaju predmete u pravcu profesora škole.

Navodi se da su na društvenim mrežama objavljeni i video snimci tog događaja, koje su prenijeli i mediji.

Ističe se da su preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u cilju identifikacije osoba sa snimka, prikupili obavještenja od bivših učenika ove škole – R.B., M.B., A.V., D.D., B.A. i L.B..

Iz policije su kazali da su prikupljena obavještenje od prethodnog direktora SMŠ „25.maj“ – G.L., kao i od trenutnog direktora ove – S.L, kao i od dvije profesorice.

Kako su kazali tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, se nakon uvida u spise predmeta, izjasnio da u radnjama ovih osoba nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Podgorička policija podnijela je prekršajnu prijavu protiv A.V. i L.B. zbog prekršaja iz čl.7 Zakona o javnom redu i miru – drsko ponašanje”, navodi se u saopštenju.

