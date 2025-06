Preko 11 miliona EUR za crnogorske partnere u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran

Podgorica, (MINA) – U okviru programa Interreg IPA Južni Jadran 49 institucija i organizacija iz Crne Gore sprovodiće projekte u saradnji sa partnerima iz Italije i Albanije, a za njihovo učešće je opredijeljeno više od 11 miliona EUR bespovratnih sredstava Evropske unije (EU).

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopšteno je da je danas u Tirani organizovana svečanost povodom potpisivanja ugovora sa vodećim partnerima na projektima, uz učešće predstavnika Italije, Albanije i Crne Gore, Upravljačkog tijela, Zajedničkog sekretarijata, kao i Evropske komisije.

„Od 198 pristiglih projektnih predloga, za finansiranje je odobreno 43, a ukupna vrijednost svih projekata iznosi oko 41 milion EUR. U sprovođenju učestvuje ukupno 220 partnera, koji uključuju univerzitete, istraživačke centre, obrazovne institucije, privredne komore, regionalne i lokalne organe“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da projekti obuhvataju četiri strateške oblasti – konkurentnost i inovacije, održivi razvoj i životna sredina, mobilnost i transport, kao i socijalnu inkluziju.

Generalni direktor Direktorata za evropsku teritorijalnu saradnju u MEP-u, Miloš Marković, kazao je da su ponosni što će 49 crnogorskih institucija i organizacija učestvovati u tim prekograničnim projektima.

„Uvjeren sam da će dati puni doprinos našoj zajedničkoj viziji povezanijeg i prosperitetnijeg regiona Južnog Jadrana“, istakao je Marković.

Kako je naveo, zajedničkim radom mogu ojačati veze i efikasno se suočiti sa zajedničkim društvenim, ekonomskim i ekološkim izazovima.

„Očekujemo da će novoodobreni projekti, uz tekuće strateške projekte i one manjeg obima, donijeti opipljive koristi koje će poboljšati kvalitet života širom Južnog Jadrana“, rekao je Marković.

Šef Upravljačkog tijela programa – Regije Pulja, Klaudio Polinjano, kazao je da su odabrani projekti zasnovani na osnovnim principima teritorijalnog razvoja, a to su inovativna rješenja, praktična primjena i dugoročna održivost.

„Program već finansira 5 strateških projekata ukupne vrijednosti od preko 31 milion eura, kao i 40 projekata manjeg obima za koje je skupa opredijeljeno 8 miliona eura“, naveo je Polinjano.

Direktorica Nacionalne agencije za strateško programiranje i koordinaciju podrške Republike Albanije (SASPAC), Eridana Ćano, naglasila je da učešće albanskih korisnika u projektima odražava sve jaču ulogu Albanije u regionu i njihovu posvećenost inkluzivnom razvoju, inovacijama i održivosti.

„Ulaganje od 13 miliona EUR nije samo znak podrške EU našoj državi, već i dokaz njene kontinuirane posvećenosti reformama i poboljšanju kvaliteta života svih građana Albanije“, kazala je Ćano.

Žil Kitel iz Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije (DG REGIO) naglasio je da su ovi projekti značajni za jačanje administrativnih kapaciteta Albanije i Crne Gore u okviru njihovog puta ka EU.

„Kroz opipljivu saradnju sa državom članicom, ovi projekti služe kao neka vrsta pretpristupne akademije, koja omogućava partnerima da svakodnevno grade nove vještine upravljanja. Pored izgradnje tehničkih kapaciteta, projekti nude praktičan prostor za primjenu i poboljšanje komunikacionih strategija, kako bi stvarne koristi za građane i preduzeća bili što vidljiviji“, naveo je Kitel.

Iz MEP-a su naveli da je Interreg IPA Južni Jadran 2021-2027 program prekogranične saradnje sufinansiran od strane EU kroz Instrument pretpristupne podrške (IPA III), sa ukupnim budžetom od preko 81 milion EUR.

Iz tog Vladinog resora su dodali da se program u velikoj mjeri nadovezuje na rezultate prethodnog programa Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020.

Navodi se da programsko područje u Italiji obuhvata regije Pulja i Molize, dok Albanija i Crna Gora učestvuju sa cijelim svojim teritorijama.

„Cilj ovog programa je pametniji, zeleniji, povezaniji i inkluzivniji Južni Jadran, sa boljim upravljanjem, kao i jačanje regionalne saradnje kroz zajedničke projekte institucionalnih i neprofitnih aktera na nacionalnom i regionalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

