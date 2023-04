Preimenovanje ulica u Nikšiću bilo bi civilizacijski sunovrat

Podgorica, (MINA) – Preimenovanje naziva ulica u Nikšiću značilo bi civilizacijski sunovrat i vrijeđanje grada koji je u Drugom svjetskom ratu, poslije Cetinja, dao najviše narodnih heroja, ocijenili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Iz nikšićkog odbora SDP-a su kazali da su, nakon pokušaja da se kulturni život u Nikšiću, u režiji lokalne vlasti, svede na teokratsko-svetosavske mitove, izjednači dogma i nauka primitivizam i patriotizam, na udaru “oslobodilaca” došla spomen obilježja.

Kako su naveli iz te partije, predlog da ulica u Nikšiću nosi ime pripadnika četničkog pokreta predstavlja perfidan početak relativizacije istorijskih činjenica.

“Iza čega se krije nastojanje rehabilitacije i izjednačavanja kvinslinga sa nosiocima antifašizma“, navodi se u reagovanju.

Iz nikšićkog SDP-a su poručili da lokalnoj vlasti neće proći naum da gradu slobodarskog i antifašističkog duha mijenja karakter i briše simbole.

Kako su naveli, ulice Partizanski put i Narodnih heroja čuvaju sjećanje na veliko pregnuće i herojsku žrtvu predaka za slobodu.

„Njihovo preimenovanje ili brisanje značilo bi civilizacijski sunovrat i vrijeđanje grada koji je u Drugom svjetskom ratu posle Cetinja, dao najviše narodnih heroja“, ocijenili su iz SDP-a.

Oni su rekli da djelovanje “Bjelopavlićke četničke brigade” kojoj je pripadao Blagoje Jovović, a po kome su lokalne vlasti planirale da nazovu jednu od najznačajnijih ulicu u Nikšiću, najbolje prikazuje spomenik na Lazinama.

Iz SDP-a su dodali da to nije ništa iznenađujuće od predsjednika Opštine Nikšić, „koji traži matičnu državu van vlastite kuće, negira genocid u Srebrenici, himnu sluša nerado, a zastavu sklanja sa zgrade Opštine“.

„Znamo da su funkcionerima Demokratskog fronta, ideološki očevi i uzori u Ravnogorskom pokretu, aa se nikada nijesu odrekli te ideologije, ali nas zabrinjava da DPS i njihov do skoro neprikosnoveni lider u njima vidi partnere i saradnike“, rekli su iz nikšićkog SDP-a.

Oni su kazali da očekuju da Ministarstvo kulture odbije da da saglasnost, jer je, kako smatraju, predlog suprotan Zakonu o spomen obilježjima.

„Crnogorski antifašizam je vječna luča i putokaz generacijama, a vaša politička pojava kratka i ružna epizoda grada pod Trebjesom koja će se završiti najkasnije za dvije godine“, zaključuje se u saopštenju.

