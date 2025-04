Predložen pritvor turskom državljaninu zbog davanja mita

Podgorica, (MINA) – Državljanin Turske A.K. (37) uhapšen je zbog davanja mita i nakon saslušanja mu je određeno zadržavanje, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru.

Kako su kazali iz kotorskog ODT-a, osumnjičeni je policijskom službeniku, prilikom kontrole u saobraćaju, ponudio mito da ne izvrši alkotestiranje i testiranja na opojna sredstva.

„Protiv osumnjičenog je donijeta naredba za sprovođenje istrage i podnijet predlog za određivanje pritvora“, navodi se u saopštenju.

