Predlog zakona o vladi poslat na mišljenje EK

Podgorica, (MINA) – Predlog zakona o vladi poslat je na mišljenje Evropskoj komisiji (EK), kazao je ministar javne uprave (MJU) Maraš Dukaj.

“Radimo zajedno sa našim partnerima, završili smo zakon o vladi. Crna Gora je do sada bila jedina država koja nije imala taj zakon. I ovaj zakon je poslat EK na mišljenje”, rekao je Dukaj na radnom doručku sa novinarima.

On je najavio da će ubrzo proslijediti zakon za informacionu bezbjednost.

Dukaj je naveo da su u MJU, znajući da vlada neće puno da traje, zacrtali važne ciljeve koji se odnose na reformu javne uprave, zakonodavni okvir, digitalizaciju, sajber bezbjednost i decentralizaciju.

