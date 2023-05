Pozivaju roditelje da vakcinišu ćerke HPV vakcinom

Podgorica, (MINA) – Podgorički Dom zdravlja pozvao je roditelje da vakcinišu ćerke HPV vakcinom i na taj način smanje rizik da obole od raka grlića materice i drugih sa HPV infekcijama povezanih oboljenja.

Dom zdravlja Glavnog grada, kako su kazali, počeo je ogranizacijom vakcinacije MMR i HPV vakcinom tokom vikenda.

Iz te zdravstvene ustanove objasnili su da će vakcinacija biti sprovođena subotama i nedjeljama na punktu Stara Varoš (Pobrežje) od devet do 17 sati.

“Pozivamo sve roditelje da dovedu svoje ćerke i vakcinišu ih HPV vakcinom i time smanje rizik da tokom života obole od raka grlića materice i drugih sa HPV infekcijama povezanih oboljenja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se vakcinacija u uzrastu od devet do 14 godina, prema posljednjim preporukama SZO i Nacionalnog Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju (NITAG) sprovodi jednom dozom devetovalentne (HPV9) vakcine, a da državni sistem zdravstva pokriva sve troškove imunizacije.

Ističe se da vakcinacija protiv malih boginja/morbila, zauški/mumpsa i rubele (MMR) predstavlja jedan od prioriteta zdravstvenog sistema.

“Ovo je nastavak akcije iz januara i februara kada je u kratkom roku vakcinisan veliki broj djece MMR vakcinom, ali su obuhvati još ispod potrebnog nivoa. Zato je ovo prilika da roditelji bez zakazivanja i na komforan način zaštite svoju djecu vakcinacijom”, kazali su iz Doma zdravlja Podgorica.

Oni su nevali da je MMR vakcinacija u toku ove kampanje primarno namijenjena djeci rođenoj od od 2017 do 2021. godine koja do sada nijesu primila nijednu dozu te vakcine.

Navodi se da su roditelji djece ovog uzrasta, koji su ostavili ispravne brojeve telefona, obavješteni su SMS porukama da dovedu svoje dijete na MMR vakcinaciju.

Ističe se da će se HPV vakcinacija primarno sprovoditi među djevojčicama uzrasta od devet godina (godišta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013).

Roditelji, kako su objasnili, mogu dovesti svoje ćerke i zaštititi ih HPV vakcinom tokom vikenda bez prethodnog pozivanja i zakazivanja.

“Dodatni razlog za ovakvu akciju je izuzetno visok odziv na HPV vakcinaciju tokom Evropske sedmice imunizacije, kada je za samo pet dana na punktu Stara Varoš vakcinisano preko 130 djevojčica”, naveli su iz Doma zdravlja Podgorica.

