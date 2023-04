Potrebne reakcije na nasilje, a ne riječi

Podgorica, (MINA) – Količina i intenzitet nasilja u Crnoj Gori traže reakcije, a ne riječi, poručio je ombudsman Siniša Bjeković.

“Koliko puta smo trebali da upozorimo da bi spriječili barski scenario”, kazao je Bjeković povodom napada na dvoje maljoljetnih sportista iz Bosne i Hercegovine.

On je upitao koliko puta treba da se desi nešto tako da bi shvatili da je ozbiljno.

“Koliko je ozbiljno ako žrtve čeka špalir da ih zaplaše i obeshrabre. Ovakva količina i intenzitet nasilja traže djela, ne riječi. 12 i pet je Crna Goro”, zaključio je Bjeković.

