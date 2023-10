Potrebna hitna evakuacija crnogorskih državljana iz Izraela

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o potrebi hitne evakuacije crnogorskih građana iz Izraela.

Tu informaciju Vlada je usvojila danas na telefonskoj sjednici.

„Na osnovu zakonom propisanih obaveza i ovlašćenja Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) odmah po izbijanju krize u lzraelu, preduzelo je hitne neophodne poslove i radnje u cilju zaštite crnogorskih građana koji se nalaze u ovoj državi“, navodi se u informaciji.

Dodaje se da je s tim u vezi, u okviru MVP, formiran Krizni štab koji je stupio u kontakt sa Počasnim konzulatom Crne Gore u lzraelu, kao i sa Ambasadom Srbije u Tel Avivu koja

shodno potpisanom Sporazumu zastupa Crnu Goru u toj državi.

Navodi se da je od početka krize MVP pozvalo crnogorske građane u Izraelu da se jave Počasnom konzulatu Crne Gore, kao i Ambasadi Srbije u Tel Avivu.

„MVP i Počasni konzulat su u stalnom kontaktu sa građanima Crne Gore kojima pružaju punu podršku“, piše u informaciji.

Kako se navodi, do sada se javilo 50 crnogorskih državljana, od kojih je, u ovom momentu, 37 izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru.

„lmajući u vidu razvoj situacije u Državi lzrael koja se u proteklih 24 sata dodatno usložnjava, a u cilju zaštite bezbjednosti i života crnogorskih građana u lzraelu, MVP cijeni da je neophodno preduzeti korake koji bi rezultirali hitnom evakuacijom crnogorskih državljana koji se nalazi u toj državo, a na teret drzave Crne Gore kako je uobicajeno u ovakvim situacijama“, naveli su iz Vlade.

U informaciji se dodaje da je Krizni tim MVP zajedno sa nadležnim organima i diplomatskim predstavništvima spremno da preduzme sve potrebne korake za organizaciju i sprovođenje evakuacije.

„Uključujući organizaciju specijalnog humanitarnog leta iz Tel Aviva kojim bi se evakuisali crnogorski građani, kao i da koordinira angažovanje vazduhoplova iz flote nacionalne avio kompanije ToMontenegro“, zaključuje se u informaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS