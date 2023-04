Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u MUP-u

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i predsjednici sindikata Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Mladen Šuškavčević i Danilo Radunović, potpisali su Kolektivni ugovor za zaposlene u MUP-u kojim je predviđeno povećanje koeficijanata za deset odsto od 1. januara naredne godine.

Adžić je kazao da je potpisivanje Kolektivnog ugovora istorijska stvar s obzirom na to da se više od 20 godima čekalo na pripremu tog dokumenta i regulisanje odnosa u MUP-u.

“Rezultati postignuti u poslednjih dvije godine morali su biti nagrađeni i na ovaj način. Vjerujem da smo ovim dokumentom dobili povoljniji status za sve zaposlene i bolje definisana njihova prava i obaveze”, rekao je Adžić.

On je kazao da je dogovoreno da se zaposlenima u MUP-u koeficijent od 1. januara naredne godine poveća za deset odsto.

“Stvoreni su preduslovi da, ukoliko bude budžetskih sredstava, i 1. januara 2025. godine bude dodatno uvećanje od minimum deset odsto, što će biti dobar podsticaj svim zaposlenim da nastave da odgovorno rade svoj posao”, dodao je Adžić.

Kako je naveo, Kolektivnim ugovorom se obavezuje poslodavac da svake godine uplaćuje 300 hiljada EUR za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

“Uz izdvajanja koja Vlada svakako obezbjeđuje, mislim da će i ovo u mnogome poboljšati i taj aspekt”, rekao je Adžić.

On je saopštio da će zaposleni dobiti i određenu vrstu povećanja u odnosu na stečena zvanja.

Adžić je rekao da su Kolektivnim ugovorom bolje i jasnije definisane jubilarne nagrade i da će one vjerovatno biti redovnije isplaćivane.

“Biće određenih uvećanja kada je riječ o pripravnosti na radu. Takođe, zaposleni će, zbog specifičnosti poslova koje obavljaju, imati više prekovremenih sati nego što je to bilo ranije”, istakao je Adžić.

On je rekao da su sindikati pokazali odgovornost i uradili sve da se materijalni status zaposlenih poboljša i da imaju zarade približno kolegama iz bolje razvijenih zemalja.

“Zaposleni mogu biti zadovoljni. MUP i sindikati sve rade u interesu zaposlenih i siguran sam da se sa ovim neće stati unapređenje materijalnog statusa zaposlenih, tehniče opremljenosti i prostornih kapaciteta”, rekao je Adžić.

On je ocijenio da više od 20 godina nije bilo volje da se Kolektivni ugovor potpiše i da neko nije htio da reguliše odnose unutar MUP-a, kako bi određeni ljudi mogli biti privilegovani.

“Mi sada sve zaposlene dovodimo u istu ravan i to jeste naš cilj – da svi imaju jednaka prava, da se vrednuju njihovi doprinosi i da na osnovu učinaka crpe benefiti”, kazao je Adžić.

Predsjednik Sindijata Uprave policije Mladen Šuškavčević rekao da je Sinidikat danas srećan jer se ostvarilo nešto na čemu su radili više od 20 godina.

On je naveo da je Sindikat, dolaskom Adžića na čelo MUP-a, dobio sve privilegije što je rezultiralo potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

Šuškavčević je ukazao da jedino crnogorska policija nije imala potpisan kolektivni ugovor i objasnio da će povećanjima koja su predviđena tim dokumentom biti obihvaćeni svi u MUP-u.

On je podsjetio da su za godinu na inicijativu Sindikata, i uz podršku Adžića, povećane zarade zaposlenima za 40 odsto, uz prevovremene i noćne sate.

“Mislim da policija Crne Gore danas treba da bude srećna. Nadam se da ćemo u buduće postići još više rezultata na ovom planu”, rekao je Šuškavčević.

Predsjednik Sindikata MUP-a Danilo Radunović rekao je da će koristi od Kolektivnog ugovora imati svi, jer će sve što važi za policajce, važiti i za službenike MUP-a.

On je kazao da se više od 20 godina bore da potpišu Kolektivni ugovor i da, da nije bilo agnažmana Adžića i njegovih sradnika, još ne bi imali dobar i kvalitetan ugovor.

