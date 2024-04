Potpisaće Memorandum o saradnji u oblasti sporta i mladih sa Bugarskom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Bugarska potpisaće memorandum o saradnji u oblasti sporta i mladih, najavio je potpredsjednik Vlade Dragoslav Šćekić, dodajući da će to dodatno osnažiti bilateralne odnose dvije države i otvoriti mogućnost za razmjenu znanja, iskustava i resursa.

Kako je saopšteno iz Vlade, Šćekić i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka ugostili su danas u Vladi delegaciju od 44 srednjoškolca iz Bugarske.

U saopštenju se navodi da je Šćekić, u uvodnom izlaganju, najavio potpisivanje memoranduma sa Ministarstvom mladih i sporta Bugarske u oblasti sporta i mladih.

“Memorandum će dodatno osnažiti bilateralne odnose i otvoriti mnoge mogućnosti za razmjenu znanja, iskustava, resursa, kako bismo unaprijedili trenutno stanje u navedenim oblastima”, rekao je Šćekić.

Đeka je kazao da je poštovanje ljudskih prava, njihova zaštita i unapređenje visoko na agendi Vladine politike.

“Crna Gora na svom evropskom putu u velikoj mjeri ima obavezu da zadrži fokus na temeljnim pravima”, rekao je Đeka.

On je dodao da su manjinski narodi integrisani u crnogorsko društvo i važna podrška integracionim procesima Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade, posjeta bugarskih srednjoškolaca organizovana je u sklopu inicijative “Omladina Crne Gore i Bugarske – most za nove mogućnosti”, koju Ambasada Crne Gore u Bugarskoj sprovodi u saradnji sa bugarskom Asocijacijom “Catch the rainbow”.

U saopštenju se navodi da je to bila prilika da se gosti upoznaju sa radom i nadležnostima izvršne vlasti u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Vlade, učenici su, nakon uvodnih obraćanja, postavljali pitanja u vezi sa radom Vlade, ingerencijama i planom rada.

Iz Vlade su kazali da su srednjoškolcima uručeni Sertifikati o pohađanju Mentorskog programa, nakon čega su obišli salu u kojoj se održavaju sjednice Vlade.

