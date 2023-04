Posvećeni kontinuiranoj borbi protiv HIV/AIDS-a

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja posvećeno je kontinuiranoj borbi protiv HIV/AIDS-a, po čemu je Crna Gora prepoznata, s obzirom na to da je među državama sa najnižom stopom incidencije HIV-om u Evropi, rekao je resorni ministar Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šćekić je, na otvaranju Nacionalne konferencije o HIV/AIDS-u, rekao da raspoloživi podaci govore da je HIV infekcija prisutna u Crnoj Gori, ali da je pod kontrolom.

“Međutim, infektivni potencijal, kao i prisutni socijalni faktori koji mogu uticati da se ta infekcija otme kontroli, tjeraju nas na oprez i traže od crnogorskog zdravstva i društva uopšte još veće napore i angažman”, kazao je Šćekić.

On je istakao da je stvaranje adekvatnog okruženja za osobe pogođene HIV infekcijom prioritetna obaveza, koja je uslovljena predanom borbom protiv stigme i diskriminacije.

„Ne smijemo zaboraviti da se univerzalna ljudska prava ne mogu dovoditi u pitanje i da je obaveza svakog od nas da ih štitimo i unapređujemo“, poručio je Šćekić.

On je zahvalio svim relevantnim akterima na nacionalnom nivou, a od donatora posebno je istakao Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, kao snažnog partnera Crne Gore u realizaciji aktivnosti.

Kako je Šćekić rekao, taj fond kroz finansijsku, stručnu i tehničku pomoć značajno doprinosi unapređenju prevencije, tretmana i podrške osobama koje žive sa HIV-om.

“U periodu od prošle do naredne godine ta međunarodna organizacija pomoći će naše aktivnosti u toj oblasti sa 562 hiljada EUR, a dobili smo i novu alokaciju sredstava za period od 2025. do 2027. godine od 931 hiljada EUR”, kazao je Šćekić.

On je rekao da je država dobila dodatnu podršku Globalnog fonda za odgovor na pandemiju COVID-19 kroz njihov globalni mehanizam za odgovor na COVID-19.

“U prošloj godini ta pomoć iznosila je preko 281 hiljada EUR, a u ovoj 570 hiljada EUR”, istakao je Šćekić.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić rekao je da ta institucija od početka epidemije HIV-a aktivno učestvuje u aktivnostima iz nacionalnog odgovora i predlaže, razvija i sprovodi mjere prevencije i kontrole.

On je dodao da Institut aktivno pomaže sprovođenje tekućeg Granta za HIV/AIDS sufinansiranog od Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda.

“Institut u saradnji sa nevladinim organizacijama sprovodi redovne aktivnosti epidemiološkog i bio-bihejvioralnog nadzora nad HIV/AIDS-om, promocije besplatnog dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV, promocije testiranja na HIV u zajednici i brojne druge aktivnosti i intervencije na ovom polju”, saopštio je Galić.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić podsjetio je da Fond u cjelosti finansira sve potrebe u oblasti HIV-a u smislu dijagnostike, tretmana i liječenja.

On je pozvao da se više pažnje posveti smanjenju stigme i diskriminacije prema najranjivim, a prevashodno prema osobama koje žive sa HIV-om.

Predsjedica Nacionalnog koordinacionog tijela za HIV/AIDS Biljana Zeković je rekla da je Crna Gora, u posljednjih šest godina od kada je ponovo uključena na listu zemalja koje su podobne za finansiranje od Globalnog fonda, dobila preko 1,1 milion EUR za podršku uslugama prevencije i podrške namijenjenih ključnim populacijama u oblasti HIV-a.

“Takođe, u periodu od 2020. godine do danas, Crna Gora je za potrebe nacionalnog odgovora na COVID-19 pandemiju dobila donacije od Globalnog fonda vrijedne nešto preko 900 hiljada EUR”, rekla je Zeković.

Ona je naglasila da svi napori koje ulaže Nacionalno koordinaciono tijelo za HIV/AIDS, ali i ukupan sistem, ne bi bili potpuni bez adekvatne podrške države.

“Zeković je istakla i pohvalila odgovoran odnos Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje prema ukupnom nacionalnom odgovoru na HIV/AIDS i prema građanima kao krajnjim korisnicima tih usluga”, zaključuje se u saopštenju.

