Poštovati balans između zaštite ljudskih prava i značaja za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Vijeća za nacionalnu bezbjednost preporučilo je da se nastavi sa konstantnim unaprijeđenjem sistema nadzora javnih površina, poštujući načelo balansa između zaštite ljudskih prava i značaja za nacionalnu bezbjednost.

Vijeće je, kako je saopšteno nakon današnje sjednice, usvojilo informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) o značaju korišćenja video nadzora javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi za sistem nacionalne bezbjednosti.

“Vijeće je konstatovalo da sistem za nadzor funkcioniše na osnovu prethodno date saglasnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) uz preporuku da se nastavi sa konstantnim unaprijeđenjem samog sistema nadzora, poštujući načelo balansa između zaštite ljudskih prava i značaja po nacionalnu bezbjednost”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vijeće označilo prioritetnim pitanje pronalaska rješenja u vezi ubrzanog ulaska stranaca u Crnu Goru tokom turističke sezone, a da se ne ugrozi bezbjednosna situacija u državi.

U saopštenju se dodaje da će, s tim u vezi, dalji koraci biti učinjeni na relaciji kabineta predsjednika Vlade, MUP-a, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Uprave carina.

Iz Vijeća su kazali da je predloženo obrazovanje Međuresorske komisije za analizu svih strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata iz domena obavještajno-bezbjednosnog sektora, s ciljem identifikacije nedostataka i formulisanja preporuka za unaprjeđenje nacionalne bezbjednosne politike.

“Vijeće je pohvalilo rad Biroa za operativnu koordinaciju službi bezbjednosti (BOK) i naglasilo važnost nastavka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz intenziviranje aktivnosti na izradi relevantnih strategija”, navodi se u saopštenju.

Sjednici su, pored članova Vijeća, po pozivu prisustvovali glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, savjetnik predsjednika Vlade za odbranu i bezbjednost Todor Goranović i predstavnici Savjeta AZLP-a, Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS