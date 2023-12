Postavljanje opreme za video nadzor u cetinjskim osnovnim školama

Podgorica, (MINA) – Prijestonica Cetinje je u cilju unapređenja uslova za nesmetani vaspitno-obrazovni proces, postavila opremu za video nadzor u Osnovnoj školi “Njegoš”, a uskoro će postaviti i u Osnovnoj školi “Lovćenski partizanski odred”.

Iz Prijestonicu su saopštili da je projekat postavljanja video nadzora pokrenut zbog povećanja bezbjednosti učenika, zaposlenih i školske imovine, kao i prevencije vršnjačkog nasilja koje predstavlja ozbiljan izazov obrazovnog sistema u Crnoj Gori i regionu.

Navodi se da je video nadzor postavljen uz poštovanje svih relevantnih zakonskih i etičkih standarda, kako bi se garantovalo poštovanje privatnosti i integriteta svih pojedinaca u školskom okruženju.

“Bezbjednost djece i unapređenje njihovog standarda predstavlja prioritet gradske uprave Prijestonice Cetinje, a ovo je samo jedna od inicijativa kako bi se dodatno pojačale mjere sigurnosti i zaštite naših najmlađih sugrađana tokom njihovog boravka u školi”, kaže se u saopštenju.

