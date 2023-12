Popisano više od 618 hiljada građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od početka popisa popisana 618.351 osoba, 199.081 domaćinstvo i 356.464 stana, saopštio je direktor Uprave za statistiku (Monstat) Miroslav Pejović.

On je, na sjednici Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa, kazao da se popis približava kraju i da vjeruje da će do četvrtka stići da završe sve.

Pejović je naveo da je potvrđeno 69 slučajeva odbijanja popisivanja, a da će u 152 slučaja će Popisna komisija iskomunicirati sa građanima.

On je, govoreći o slučajevima „piši-briši“ olovaka, rekao da državni instruktori provjeravaju kompletan popisni materijal, što je najbitniji kontrolni mehanizam.

Kako je kazao, ti slučajevi su sporadični.

„Ispostavlja se da je vjerodostojnost podataka potpuno tačna i na kopijama i na originalima i ti ljudi nijesu ni znali da su to „piši-briši“ olovke“, rekao je Pejović i istakao da su sa tim popisivačima raskinuti ugovori.

On je dodao da su slučajevi u Podgorici procesuirani, a da će u toku dana sve informacije o akterima iz ostalih opština proslijediti Uprave policije.

Na pitanje kopredsjednika Odbora Nikole Rovčanina da li je problem „piši-briši“ olovaka zaustavljen i kada se pojavio posljednji slučaj, Pejović je kazao da je posljednji slučaj bio prije desetak dana u Danilovgradu i Budvi.

„Imamo kompletne izjave tih popisivača, da nijesu znali da su u pitanju „piši-briši“ olovke. Svako domaćinstvo koje su oni uradili je ponovo obiđeno i utvrđena je stroprocentna vjerodostojnost duplikata i originala“, rekao je Pejović.

Pejović je kazao da su prethodnih dana imali veliki broj građana koji nijesu bili u mogućnosti da se popišu i koji nijesu uskladili svoje vrijeme sa popisivačima, pa je u Podgorici značajan broj poziva za popisivanje.

„Svi kapaciteti su uključeni u proces i vjerujem da ćemo do četvrtka stići sve“, rekao je Pejović.

Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković ocijenio je da fokus treba postaviti prema Podgorici gdje se javlja veliki broj građana i pitao da li u Monstatu smatraju da je za tri dana moguće završiti taj proces u Podgorici.

Pejović je kazao da su u Podgorici u ponedjeljak imali više od 200 poziva, navodeći da su se ti pozivi Monstatu i Popisnoj komisiji preklapali.

„Uspjeli smo da dodatnim uključivanjem popisivača riješimo te slučajeve. Vidimo da je jutros usporila dinamika poziva i vjerujem da do kraja četvrtka možemo stići“, rekao je Pejović.

On je naglasio da im je u fokusu Podgorica, Kotor i Budva.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin upitao je da li, imajući u vidu je 2011. godine u ukupnom broju popisanih stanovnika bilo osam odsto stranaca koji nemaju prebivalište na teritoriji Crne Gore, Monstat ima projekcije da li će ove godine biti veći broj stranaca nego 2011.

Pomoćnica direktora Monstata Snežana Remiković navela je da je još preuranjeno govoriti o analizi povećanja ili smanjenja broja stanovnika, dok iz popisanog stanovništva ne izvedu stanovništvo sa mjestom uobičajenog boravka.

„Ne bismo se usudili da komentarišemo da li je to rast ili pad u svim ovim opštinama. Da sačekamo rezultate koji će biti uporedivi“, rekla je Remiković.

Ona je kazala da će stranci, ukoliko zadovoljavaju mjesto uobičajenog boravka, biti u stvarnom stanovništvu.

„S tim da će se, u okviru tog uobičajenog mjesta boravka, u svakom momentu moći označiti broj stranaca, kao što je i prethodnog puta bio iskazivan“, dodala je Remiković.

Na pitanje poslanika Nove srpske demokratije Jovana Vučurovića kakva će biti dinamika saopštavanja podataka, Remiković je odgovorila da je Zakonom previđeno da preliminarni podaci budu objavljeni u roku od 30 dana, najkasnije do 28. januara.

„Odnose se na broj stanovnika, osoba, domaćinstava i stanova po naseljima, opštinama i za državu“, rekla je Remiković.

Ona smatra da rok od tri mjeseca za objavu ostalih podataka neće biti ispoštovan.

„Prije svega zbog dinamike unosa. Dodatno kontrola podataka preko softvera će produžiti sigurno objavu podataka za mjesec“, dodala je Remiković i navela da planiraju da će to biti u roku od šest mjeseci nakon završenog terenskog rada.

Ona je kazala da je redukovan broj popisivača koji imaju produžene ugovore, a to su svi koji su zaduženi za popisne krugove koji nijesu obiđeni.

„Imamo u Podgorici oko 200 i nešto ili 300 krugova koji nijesu u potpunosti završeni, to je određeni manji broj i na svim tim krugovima smo uključili dodatne popisvače“, rekla je Remiković.

