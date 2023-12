Popis se završava sjutra

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori koji je počeo 30. novembra, završava se sjutra.

Iz Uprave za statistiku (MONSTAT) pozvali su građane koji su bili odsutni, ili iz nekog drugog razloga nijesu popisani, da kontaktiraju info centar Uprave ili opštinsku popisnu komisiju.

“Građani se mogu javiti danas do 20 sati, ili najkasnije sjutra do 16 sati kako bi bili popisani”, navodi se u saopštenju MONSTAT-a.

