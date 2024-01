Popis na Kosovu važan za položaj crnogorske zajednice u toj državi

Podgorica, (MINA) – Popis na Kosovu koji počinje 1. aprila važan je i odrediće položaj crnogorske zajednice u toj državi, ocijenio je zamjenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova Lazar Radulović.

Iz Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima je saopšteno da se vršioc dužnosti (V.D.) direktora tog tijela Erduan Demić sastao sa Radulovićem, koji je predstavnik crnogorske zajednice na Kosovu.

U saopštenju se navodi da je glavna tema razgovora bio predstojeći popis stanovništva na Kosovu.

Radulović je, kako je saopšteno, naglasio važnost popisa, dodajući da smatra da će on odrediti budući položaj crnogorske zajednice na Kosovu.

«To je pitanje svih pitanja», rekao je Radulović.

Demić je istakao da je upoznat sa radom crnogorskih udruženja na Kosovu, kao i da je zadovoljan aktivnostima i projektima koje realizuju.

On je, kako se navodi, informisao Radulovića o popisu stanovništva koji je krajem prošle godine održan u Crnoj Gori.

«Popis u Crnoj Gori protekao je bez problema, zahvaljujući novoj Vladi Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem. Vlada je uvela kontrolne mehanizme koji predstavljaju novitet u popisnom procesu », kazao je Demić.

U saopštenju se navodi da je na sastanku zaključeno da će Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima nastaviti da podržava aktivnosti udruženja.

Cilj podrške je, kako stoji u saopštenju, poboljšanje položaja crnogorske zajednice na Kosovu, posebno u dijelu koji se odnosi na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta.

Kako je saopšteno, sastanku je prisustvovao i Samostalni savjetnik I u Upravi za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Zoran Đukanović.

