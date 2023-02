Pomoći porodicama djece oboljele od malignih bolesti

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potrebno je uspostaviti kvalitetan sistema podrške brojnim porodicama i roditeljima koji imaju djecu oboljelu od malignih bolesti, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, povodom 15. februara, međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, rekla da su potrebni zajednički napor cijelog društva kako bi se prevencija obolijevanja od raka u djetinjstvu postavila kao nacionalni zdravstveni prioritet, posebno u programima očuvanja i unapređenja zdravlja mališana.

Đurović je kazala da se prema statističkim podacima, u svijetu svake godine kod više od 300 hiljada djece starosti do 19 godina dijagnostikuje neka vrsta maligne bolesti.

Ona je navela da od tog broja, približno osmoro do desetoro djece živi u nisko i srednje razvijenim zemljama sa stopom preživljavanja od oko 20 odsto, dok u visoko razvijenim državama stopa izliječenja od mnogih uobičajenih malignih bolesti kod djece prelazi 80 odsto.

Đurović je rekla da je prema podacima Registra za maligne neoplazme Crne Gore, 2013. godine od malignih bolesti oboljelo 24 djece, odnosno 1,1 odsto od ukupnog broja oboljelih te godine, i to duplo više dječaka, 66,7 odsto, nego djevojčica, 33,3 odsto.

Ona je istakla da su najčešće dijagnoze malignih bolesti kod djece i adolescenata do 19 godina u Crnoj Gori bile leukemije, maligni tumori mozga, kostiju i limfomi.

Đurović je kazala da posljednji preliminarni podaci iz 2019. godinu pokazuju da je registrovano šest smrtnih slučajeva od malignih bolesti kod djece starosti do 18 godina.

“Podaci Crnogorskog društva za borbu protiv raka govore da u Crnoj Gori od malignih bolesti godišnje obolijeva između dvadesetoro i tridesetoro djece, dok se godišnje u starosnoj dobi od nula do 18 godina registruje uglavnom između pet i deset smrtnih slučajeva od istih”, ukazala je Đurović.

Ona je rekla da se svakog dana, ali posebno danas mora pružiti podršku malim herojima koji vode bitke i suočavaju se sa velikim izazovima i teškoćama koje ove bolesti nose sa sobom, a čije surovosti većina ljudi u Crnoj Gori nije ni svjesna.

“Odgovornost društva podrazumijeva i uspostavljanje kvalitetnog sistema podrške brojnim porodicama i roditeljima koji imaju djecu oboljelu od malignih bolesti i koji su svoje živote podredili jednom osnovnom cilju – njihovom ozdravljenju”, istakla je Đurović.

Prema njenim riječima, svako dijete oboljelo od raka zaslužuje najbolju moguću njegu jer je to osnovno ljudsko pravo.

“Umjesto igre i užavanja u djetinjstvu, djeca kod koje je dijagnostikovan rak nalaze se u zahtjevnoj situaciji koja ih na duži period izoluje od vršnjaka i prijatelja. Put borbe sa ovom bolešću obilježen je ogromnom patnjom i stresom i zato nijedno dijete ili porodica ne bi trebalo samostalno da prolaze kroz proces njegovog liječenja”, navela je Đurović.

Ona je kazala da iz tih razloga, crnogorsko društvo, a naročito zdravstveni sektor moraju dati maksimalan doprinos poboljšanju stanja djece koja se bore sa pomenutim bolestima, dok sveukupna javnost treba da posveti veću pažnju toj temi kako bi se kod građana podigla svijest o problemu koji svakog dana postaje sve ozbiljniji.

“Djeca su naše najveće bogatstvo i budućnost Crne Gore. Zato smo dužni da udružimo snage kako bismo im pružili svu potrebnu podršku i pomoć na teškom životnom putu kojim su, nažalost, prinuđeni da idu”, poručila je Đurović.

