Položen kamen temeljac za novu vatrogasnu stanicu u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću je danas položen kamen temeljac za izgradnju nove vatrogasne stanice, u vrijednost 3,3 miliona EUR.

Kamen temeljac položili su premijer Dritan Abazović, predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, predsjednik nikšićke Skupštine Nemanja Vuković i komandir Službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić.

Abazović je rekao da su nikšićki vatrogasci zaslužili da dobije novi objekat.

“Ovo nije samo odgovoran odnos prema građanima Nikšića već prema profesiji. Stoga neka izgradnja ovog doma bude simbol uzdizanja i jačanja položaja vatrogasaca i spasilaca na nivou cijele zemlje”, kazao je Abazović, saopšteno je iz Vlade.

Kovačević je rekao je da Služba od koje zavise životi zaslužuje adekvatan i reprezentativan objekat.

On je istakao da je to jedan od prvih projekata koje će Opština realizovati.

Vuković je dodao da se Službi zaštite i spašavanja na ovaj način iskazuje zahvalnost od Opštine i države.

Tadić je, kako se navodi kazao da će izgradnjom i opremanjem Vatrogasne stanice biti riješen višedecenijski problem smještaja ljudstva i tehnike Službe zaštite i spašavanja Nikšić i povećati njihova efikasnost.

“Na ovaj naćin će se osigurati kvalitetan prostor za vatrogasne i interventne jedinice koje učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja, te u situacijama prirodnih katastrofa”, dodao je Tadić.

Iz Vlade su kazali da je vrijednost radova 3,3 miliona EUR, a da je cijena prve faze 693,5 hiljada EUR sa PDV-om.

