Policiji prijavljen napad na direktoricu Stomatologije

Podgorica, (MINA) – Direktorica Stomatološke poliklinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Snežana Ražnatović Komatina, prijavila je Upravi policije da je napadnuta na radnom mjestu.

Iz KCCG-a su kazali da je Ražnatović Komatina prijavila osobu koja godinu ranije nije primljena u radni odnos na poziciju stomatologa Poliklinike.

“KCCG, osim što najoštrije osuđuje atak na koleginicu na radnom mjestu i daje joj punu podršku u autonomnom radu, poziva sve nadležne da hitno odreaguju”, navodi se u saopštenju KCCG-a.

Podsjeća se da ovo nije prvi put da su ljekari KCCG izloženi napadima u svojim ambulantama u kojima 24 sata dnevno liječe ljude i spašavaju živote.

