Policija u Budvi pronašla drogu i tablete

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija pronašla je kod B.O. (47) iz tog grada drogu i tablete i protiv njega će biti podnijeta prekršajna prijava zbog kršenja zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da će se tužilac u Osnovnom sudu u Kotoru naknadno izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela u odnosu na posjedovanje tableta.

U saopštenju Uprave policije se navodi da su policijski službenici pretresli stan i druge prostorije koje koristi B.O. i tom prilikom pronašli dva manja pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije tamno zelene boje za koju se sumnja da je marihuana.

Policija je, kako su kazali, pronašla i 303 kutije sa natpisom „Kamagra“ u kojima se nalazilo 1.980 tableta, deset kutija sa natpisom „Cialis“ sa 40 tableta, 11.100 EUR i 2.480 američkih dolara, kao i mobilni telefon za koji se sumnja da je korišćen tokom izvršavanja krivičnog djela.

“Od B.O. su prikupljena obavještenja na zapisnik, pa će protiv njega biti podnijeta prekršajna prijava u odnosu na prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, u odnosu na posjedovanje tableta, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji će se naknadno izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS