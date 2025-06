Policija: Strpljivom vožnjom sačuvajte svoj i živote drugih

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da putovanja planiraju unaprijed, a vožnju prilagode uslovima na putu, vodeći računa o sopstvenoj i o bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Iz Uprave policije saopšteno je da početak ljetnje turističke sezone, uz pojačanu frekvenciju saobraćaja prema turističkim centrima, na jugu i na sjeveru Crne Gore, kao i povećane gužve, mogu dovesti do povremenih zastoja i otežanog saobraćanja.

Navodi se da su umor vozača, nepažnja i nepoštovane saobraćajnih propisa najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda.

Policija je posebno apelovala na sve učesnike u saobraćaju da putovanja planiraju unaprijed, a vožnju prilagode uslovima na putu, vodeći računa kako o sopstvenoj bezbjednosti, tako i o bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

“Poseban apel upućujemo turistima koji dolaze u Crnu Goru, da ne kreću na putovanje u kasnim večernjim satima, da prave češće pauze tokom putovanja, jer su umor i pospanost među najčešćim uzrocima najtežih saobraćajnih nezgoda u ljetnjim mjesecima kada su u pitanju turisti”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Ističe se da, iako Uprava policije preduzima sve raspoložive preventivne i represivne mjere u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, saobraćajna policija nije svemoguća, niti može biti prisutna u svakom trenutku na svakom mjestu gdje vozači čine teške saobraćajne prekršaje.

Iz Uprave policije su podsjetili da su danas u na putevima u Crnoj Gori poginuče stradale četiri osobe – strani državljani.

“Zbog toga još jednom upućujemo apel svakom vozaču da, prije nego što krene na put, odnosno kada sjedne u automobil, promisli o načinu svoje vožnje i uzdrži se od brze i nekontrolisane vožnje, jer jedino odgovornim ponašanjem može zaštititi sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju koji mogu biti ugroženi”, navodi se u saopštnju.

Dodaje se da će Uprava policije, u okviru nadležnosti, preduzeti sve potrebne mjere i radnje, i pojačanim prisustvom svojih službenika, u granicama mogućeg, nastojati da obezbijedi nesmetano i bezbjedno saobraćanje vozila kao i sigurnost građana i turista koji borave u Crnoj Gori.

