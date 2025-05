Policija na području Budve kontrolisala članove OKG

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija kontrolisala je na području Budbe članove OKG i operativno interesantna lica.

Iz Uprave policije kazali su da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ sinoć, uz podršku Posebne jedinice policije, vršili pojačane aktivnosti na teritoriji Budve.

“Policijski službenici su vršili kontrole članova OKG i operativno interesantnih lica.Policija nastavlja sa pojačanim i koordiniranim aktivnostima, kako na primorju tako I u ostalim regijama, a radi održavanja stabilnog javnog reda i mira i sigurnosti svih građana”, kazali su iz Uprave policije.

