Policija na obali Morače pronašla 57 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija pronašla je na obali kanala Morače dva veća i jedan manji džak sa 57 kilograma marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija pronašla dva veća i jedan manji džak sa ukupno 54 pakovanja marihuana, u priobalnom dijelu Skadarskog jezera, u blizini željezničke stanice Zeta.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, dok je na licu mjesta izvršen uviđaj.

“Podgorička policija preduzima intenzivne mjere u cilju identifikacije i pronalaska osoba koje bi se moglo dovesti u vezu sa pronađenom materijom”, kaže se u saopštenju.

