Pojačane mjere bezbjednosti na Aerodromu Tivat

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija sprovodi pojačane preventivne aktivnosti na Aerodromu Tivat, s ciljem očuvanja bezbjednosti građana i turista tokom ljetnje sezone, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će, zbog povećanog broja međunarodnih letova i putnika, operativnu podršku graničnoj policiji povremeno pružati pripadnici Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije.

„Ove aktivnosti dio su šireg proaktivnog pristupa policije, usmjerenog na prevenciju, očuvanje javnog reda i stvaranje sigurnog okruženja za sve putnike i građane“, rekli su iz Uprave policije na Instagramu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS