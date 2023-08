Pogođena ruska vojna baza duboko unutar Krima

Kijev, (MINA) – Vojna obavještajna agencija Ukrajine (GUR) objavila je da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila rusku vojnu bazu duboko unutar anektiranog Krima, dok su stanovnici izvijestili o žrtvama, eksplozijama i zatvaranju ceste.

Rusija je izvijestila o jednom od najvećih koordiniranih ukrajinskih vazdušnih napada do sada na teritoriji pod kontrolom Rusije, ali je rekla da su sistemi protiv vazdušne obrane oborili sve 42 bespilotne letjelice koje su napadale Krim prije nego što su uspjele pogoditi svoje ciljeve.

Ukrajinski obavještajni zvaničnici rekli su da je napad pogodio rusku 126. obalnu odbrambenu brigadu baziranu u Perevalnoju, gradu udaljenom više od 200 kilometara m od teritorije pod kontrolom Ukrajine, prenijela je Hina, pozivajući se na Rojters.

“Potvrđujemo da je došlo do pogotka”, rekao je glasnogovornik GUR-a Andrij Jusov, prema ukrajinskom mediju Liga.Net., prenosi Al Džazira.

