Podržaće kandidata za sudiju kojeg manjinske partije zajednički dogovore

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) podržaće i četvrtog kandidata za sudiju Ustavnog suda ukoliko se manjinske partije zajednički dogovore oko toga ko bi bio njihov predstavnik u toj instituciji, saopšteno je iz DPS-a.

Oni su kazali da su svjedočili različitim stavovima između predstavnika albanskih partija i Bošnjačke stranke oko toga ko treba da bude manjinski kandidat.

„Nećemo arbitrirati u ovom slučaju već ćemo na plenumu podržati onog kandidata oko kog manjinske partije postignu zajednički dogovor i konsenzus“, poručili su iz DPS-a.

Kako su istakli, posebno su zadovoljstvo postignutim kompromisom oko troje sudija koje će omogućiti punu funkcionalnost Ustavnog suda.

„Vjerujemo da će takva činjenica za svoju posljedicu imati otpočinjanje stabilizacije političkih prilika u Crnoj Gori, kao i uvod u vanredne parlamentarne izbore“, zaključuje se u saopštenju DPS-a.

