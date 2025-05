Podići spomenik žrtvama deportacije

Podgorica, (MINA) – Savjet za građansku kontrolu rada policije pozvao je Vladu da donese odluku o podizanju spomenika žrtvama deportacije u Herceg Novom, navodeći da treba naglasiti da građani te opštine na bilo koji način nijesu učestvovali ili doprinijeli tom zločinu.

Iz Savjeta su poručili da, kao i ranijih godina i decenija, podržavaju memorijalno okupljanje povodom obilježavanja godišnjice od zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine.

Oni su zahvalili i odali priznanje nevladinim organizacijama (NVO) Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Centar za građansko obrazovanje (CGO), zato što decenijama istrajavaju u teškom i važnom procesu.

Kako su rekli iz Savjeta, te NVO istrajavu u nedopuštaju građanima Crne Gore da zaborave na taj zločin i greške crnogorskih vlasti iz prošlosti.

U saopštenju se podsjeća da je, na osnovu ranijih preporuka Savjeta, komemoraciji 2020. godine, u ime policijske organizacije, po nalogu tadašanjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, prisustvovao tadašanji načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Goran Banićević.

To je, kako se navodi, prvo zvanično prisustvo jednog policijskog starješine od kada se obilježavaju godišnjice deportacije.

„Do tada su crnogorske policijske i državne vlasti ignorisale obilježavanje ovog zločina pa je konačno prisustvo policijskog starješine predstvaljalo početni važan i ohrabrujući korak policije u procesu suočavanja s prošlošću“, kaže se u saopštenju.

Iz Savjeta su rekli da je istorijski korak dalje, takođe na osnovu preporuka građanskog nadzora policije, učinio bivši direktor Uprave policije Zoran Brđanin koji je uputio izvinjenje povodom učešća crnogorske policije u hapšenju i deportaciji izbjeglica.

„To je ključan čin za dalju izgradnju i potvrdu kredibiliteta crnogorske policije nakon zločina nad nedužnim i nevinim civilima koji su pokušali spas pronaći u Crnoj Gori“, rekli su iz Savjeta.

Oni su odali priznanje i Vladi Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem i svim članovima i članicama aktuelne Vlade na uspješnosti, u ovoj godini, u procesu suočavanja s prošlošću.

„Zajedno smo ponosni na takav napredak Crne Gore“, istakli su iz Savjeta.

Oni su rekli da 43. Vlada Dritana Abazovića na bilo koji način nije podržala proces suočavanja s prošlošću, niti na bilo koji način doprinijela otklanjanju kršenja ljudskih prava u prošlosti ili u tom trenutku.

Kako su naveli iz Savjeta, o tome svjedoče brojni aktuelni postupci zbog povrede ljudskih prava i ozbiljnjih propusta državnih organa, naročito policije.

„Savjet se obratio Spajiću i ministarki kulture i medija Tamari Vujović i pozvao Vladu da konačno donese odluku o podizanju spomenika žrtvama deportacije u Herceg Novom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, nakon značajnog uspjeha aktuelne Vlade u priznanju prava žrtava na reparacije, priznavanju odgovornosti i ispravljanju nepravde, konačno vrijeme da se žrtvama deportacije podigne spomenik.

„To je postao i ostao ključni element u borbi za ljudska prava i demokratiju a koji je u rukama izvršne vlasti“, istakli su iz Savjeta.

Oni su podsjetili da su inicijativu za podizanje spomenika zajednički uputile HRA, CGO i ANIMA i Savjet za građansku kontrolu rada policije, preko svog tadašnjeg člana Aleksandra Zekovića.

„Spomen obilježje je neophodno za trajno sjećanje, iscjeljenje, izbjegavanje opasnosti od prošlih zločina, za učenje iz prošlosti i konačno, za stvarni napredak Crne Gore“, rekli su iz Savjeta.

Oni su rekli da su tim povodom proteklih nekoliko godina pokušali da komuniciraju sa dosadašnjim predsjednikom Skupštine opštine Herceg Novi, ali bez uspjeha zbog neinteresovanosti Ivana Otovića za tu temu.

Iz Savjeta su rekli da jedan od ozbiljnijih otpora podizanju spomenika dolazi sa lokalnog nivoa i to konačno treba priznati, uvažiti i razumjeti.

„Podržavamo ranije iznijeti predlog Vujović da se i na spomen obilježju (spomenik, spomen ploča) jasno naglasi da građani Opštine Herceg Novi na bilo koji način nijesu učestvovali ili doprinijeli ovom zločinu. Odgovornost jasno treba adresirati na tadašnji saziv Vlade Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Memorijalno okupljanje, povodom 33 godine od deportacije, biće održano u ponedjeljak, u 12 sati, ispred glavnog ulaza u Odjeljenje bezbjednosti Herceg Novi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS