Podgorički sajam knjiga u maju, Francuska počasni gost

Podgorica, (MINA) – Međunarodni podgorički sajam knjiga, 18. po redu, biće održan u maju, a ove godine će država-počasni gost biti Francuska.

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, partneri i prijatelji učešća Francuske kao počasnog gosta su Ambasada Francuske i Francuski Institut.

Osnivač Sajma i direktor izdavačke kuće Nova knjiga, Predrag Uljarević, kazao je da je institucija države počasnog gosta izuzetno važna na Sajmu.

“Ove godine će poseban akcenat i najveći dio programa biti posvećen francuskoj kulturi, jednoj od najvećih svjetskih kultura”, kazao je Uljarević, prenosi Media biro.

On je ocijenio da je, ne samo za Sajam, nego i za Podgoricu i Crnu Goru, važno što je Francuska u tom obliku prisutna na Sajmu.

“Ovo je nastavak prakse Sajma da svake godine ima zemlju-počasnog gosta, nakon što je takva tradicija bila prekinuta zbog pandemije koronavirusa”, objasnio je Uljarević.

Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske je kazala da su prihvatili poziv kako bi doprinijeli promociji Sajma.

“Svjesni značaja i očekivanja od ovog događaja, mi smo prihvatili poziv da Francuska bude počasni gost, a kako bismo doprinijeli promociji Sajma knjige u Podgorici”, kazala je Maske.

Za njih je, kako je kazala, ta odluka važna i za perspektivu kulturnih događaja koje planiraju da organizuju u Crnoj Gori tokom godine.

Maske je najavila da će akcenat biti na francuskom stripu, književnosti, didaktici i jeziku.

Biće, kako se navodi, organizovane radionice o tim tematikama, kao i poseban dan posvećen pisanju o Balkanu i Crnoj Gori.

“U ovom kontekstu, ne smijemo zaboraviti na industriju knjige koja se suočava sa bolnim promjenama uprkos kojima će ostati važan element naših različitih kultura i jezika koje književnost čuva na trajan način”, kazala je Maske.

Ona je dodala da će njihovo kulturno djelovanje ove godine biti u znaku knjige i pisanja.

Direktor Francuskog instituta u Crnoj Gori Joan Ures kazao je da u tom tijelu žele da osmisle program koji će sadržati brojne aktivnosti tokom cijelog festivala.

“Razmišljamo da pozovemo francuske autore”, kazao je Ures, dodajući da ne može reći imena jer to još nije određeno.

Ures je kazao da će detaljan program predstaviti pred početak Sajma.

Sajam je prethodnih godina ugostio predstavnike država regiona, ali i Turske, Italije i Rusije.

