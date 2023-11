Podgoričanka Andrea Nikolić na izboru za Mis turizma svijeta u Kini

Podgorica, (MINA) – Studentkinja podgoričkog Pravnog fakulteta, Andrea Nikolić, predstavljaće Crnu Goru na finalnom izboru za Mis turizma svijeta u Narodnoj Republici Kini, saopšteno je iz agencije Mis monte.

Navodi se da je Nikolić kao jedna od najljepših Crnogorki i finalistkinja ovogodišnjeg izbora za

Mis Crne Gore u Tivtu, osvojila titulu Mis turizma i izabrana da predstavlja Crnu Goru na međunarodnom takmičenju Miss Tourism World-final.

Finale izbora biće održano 25. novembra u kineskoj provinciji Fuđien, na obali Tajvanskog moreuza.

Dolazak takmičarki u mjestu održavanja manifestacije planiran je 19 dana prije finalne večeri.

Tokom boravka u toj državi više od 80 finalistkinja iz cijelog svijeta u pratnji organizatora obilaziće turističke atrakcije provincije Fuđien, a brojnim mjestima koja se nalaze na listi UNESCO, prisustvovaće humanitarnim revijama i drugim

događajima, gdje će predstavljati turističke potencijale, istoriju i kulturni identitet

država iz kojih dolaze.

Za sve vrijeme boravka u Fuđienu, do finalne večeri, djevojke će nadgledati stručni žiri kako bi stekao cjeloviti utisak, prije svega o njihovom ponašanju, inteligenciji, obrazovanju, manirima, sposobnostima i talentima.

“S obzirom da je akcenat takmičenja na turizmu i kulturnom identitetu država učesnica, Nikolić je kao dio obaveznog programa morala da nauči da igra našu nacionalnu igru – Crnogorski oro, koju će izvesti u tradicionalnoj crnogorskoj

nošnji”, saopšteno je iz agencije Mis monte.

Najavljeno je da će U Kini biti prikazan njen spot, koji uz poruku i poziv da turisti posjete njenu državu, prikazuje prirodne ljepote Crne Gore.

Nikolić, koja je student druge godine Pravnogfakulteta, bila je volonterka u Udruženjima mladih sa hendikepom i paraplegičara Crne Gore, a i nosilac nagrade đak generacije Osnovne škole “dr Dragiša Ivanović”.

