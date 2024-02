Pod pritiskom prosvjetara ponuđeno djelimično pozitivno rješenje

Podgorica, (MINA) – Premještanje tabela sa koeficijentima iz Granskog kolektivnog ugovora (GKU) u novi Zakon o zaradama, koje je predviđeno Sporazumom premijera Milojka Spajića sa Sindikatom prosvjete (SPCG), znači da se o visini zarada i koeficijenata neće pitati zaposleni, već skupštinska većina ili Vlada. To su poručili iz Sindikata uprave i pravosuđa, dodajući da je značenje tih namjera uvod u autokratiju. Oni su kazali da je pod velikim i opravdanim pritiskom prosvjetara koji, kako su naveli, junački brane ne samo svoju profesiju već i sve ostale profesije u Crnoj Gori, ponuđeno “djelimično pozitivno rješenje” vezano za uvećanje zarada. “Međutim, u sporazumu koji je Spajić predložio SPCG, a koji slobodno možemo očekivati i mi svi ostali, stoji jedan predlog koji nije u domenu demoktaratskih načela, kvalitetnog socijalnog partnerstva, a nadsve građanskih i radničkih sloboda”, kazali su iz Sindikata uprave i pravosuđa. Oni su objasnili da se u predlogu Sporazuma predviđa da se novim Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, zaposlenima u prosvjeti, a to znači i ostalima iz javnog sektora, tabela sa koeficijentima namjerava premjestiti iz GKU u novi Zakon o zaradama, koji bi trebalo bi da bude usvojen do kraja drugog kvartala ove godine, “Značenje ovih namjera je da se u budućnosti sindikati kao reprezetativni zastupnici, to jest svi zaposleni iz javnog sektora neće pitati o visini svojih zarada ili koeficijenata”, kazali su iz Sindikata uprave i pravosuđa. Oni su objasnili da će se o tome pitati vladajuća skupštinska većina ili Vlada. “Značenje ovih namjera je klasičan uvod u jednu autokratiju, odnosno u diktaturu”, poručili su iz Sindikata uprave i pravosuđa. Oni su dodali da je Spajić sa saradnicima odlučio da stanje stvari vrati na početno stanje, ili jasan ambijent koji je postojao proteklih decenija. “Klasično jednom populističkom obmanom u poslednje vrijeme se prozivaju sindikati da su aparatčici nekih političkih struja, a ovaj primjer je dokaz koliko su se simbiozno vezali sa svim onim lošim prošlim praksama i načinima djelovanja prema radnicima i građanima Crne Gore”, navodi se u saopštenju. Iz Sindikata uprave i pravosuđa su pozvali sve sindikate javnog sektora da ne dozvole revitalizaciju diktature, koja je, kako su naveli, u poslednje vrijeme vidljiva kroz sva postavljenja na značajne javne funkcije. “Kao i kroz njihove provizorne postupke i odluke koje građanima Crne Gore veoma jasno poručuju „džabe ste krečili””, navodi se u saopštenju. Iz Sindikata uprave i pravosuđa su kazali da će, ukoliko zarade vrate kroz Zakon o zaradama, najmanji problem biti štrajkovi i protesti, odnosno trenutno nepoštovanje imperativnih normi GKU. “To će biti samo jedna komična dramska scena u odnosu na ono što nas u budućnosti očekuje”, navodi se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa. Oni su upitali Spajića i njegove saradnike da li misle da se ne vide njihove namjere. “Unižavanjem poštovanja zakonskih odredbi u vidu obaveznih uvećanja zarada, pokušajem unižavanja najvećih sindikata javnog sektora, mislili ste da neko ne umije da sabere dva i dva”, kazali su iz Sindikata uprave i pravosuđa. Oni su dodali da jedan broj građana jeste iskreno obmanut, dok, kako su naveli, drugi najveći broj nijesu obmanuti i “totalno su razočarani”. Iz Sindikata uprave i pravosuđa su kazali da su trenutno na najvažnijem istorijskom ispitu predsjednici države i parlamenta, Jakov Milatović i Andrija Mandić, kao i svi konstituenti vladajuće većine. Ukoliko se, kako su kazali, nastavi njihov pasivan odnos, ili ćutanje administracije, nema sumnje da to znači da se slažu sa svim postupcima i namjerama Spajića i njegovih najbližih saradnika. “Pozivamo sve građane Crne Gore da zajedno sa sindikatima stanu na put začetku jedne nove diktature, samovolje i haosa, jer su njihovi dosadašnji postupci i namjere potpuno razotkriveni indikatori svega prethodno navedenog”, navodi se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa. Oni su kazali da su iskreno vjerovali da postoji glas razuma, kao i da će sva gordost isčeznuti kroz kontinuitet saradnje i adekvatnih razgovora. “Ali namjerom da kroz razne zakone, reorganizacije, decentralizacije ustvari idete baš sve protiv interesa radnika, građana i države, a na ruku raznim lobijima i interesnim recidivima, ova Vlada ne zaslužuje ukazano povjerenje”, poručili su iz Sindikata uprave i medija. Oni su dodali da Vlada zaslužuje svaku vrstu osude i istorijsku odgovornost.

