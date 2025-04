Počinje sanacija klizišta Provalija na putu Žabljak – Šavnik

Podgorica, (MINA) – Na magistralnom putu M6 Žabljak – Šavnik počinje sanacija klizišta Provalija, s ciljem povećanja bezbjednosti saobraćaja na toj dionici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Kako su kazali, ugovorenav rijednost radova je 659.998 EUR bez poreza na dodatu vrijednost, a rok za završetak četiri mjeseca.

„Sanacija klizišta, između ostalog podrazumijeva, izradu potporne konstrukcije sa donje strane puta, kako bi se obezbijedila potrebna stabilnost saobraćajnice“, rekli su iz Uprave.

Oni su naveli da će, imajući u vidu da je jedan od glavnih razloga nastanka klizišta velika pristutnost podrzemnih voda i nemogućnost oticanja iz nasipa, biti izrađen i drenažni sistem.

„Takođe, biće izveden i novi asfaltni kolovoz na ovoj dionici puta, kao i saobraćajna signalizacija i odbojne ograde“, kaže s eu saopštenju.

Navodi se da radove izvodi kompanija Intermost, a da nadzor vrši frmi Projectman.

