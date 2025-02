Počinje projekat Zaustavi nasilje, izaberi poštovanje

Podgorica, (MINA) – Fondacija Čini dobro u narednih pet mjeseci realizovaće projekat Zaustavi nasilje, izaberi poštovanje, u srednjim školama u Zeti i Danilovgradu, sa ciljem smanjenja vršnjačkog nasilja kroz promociju nenasilne komunikacije.

Kako su rekli iz Fondacije Čini dobro, projekat će biti realizovan u Srednjoj mješovitoj školi „Golubovci“ u Zeti i Gimnaziji „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu.

Navodi se da će u projekat biti uključeno najmanje 120 učenika i deset profesora iz tih škola.

„Cilj projekta je smanjenje vršnjačkog nasilja kroz promociju nenasilne komunikacije među mladima“, kaže se u saopštenju.

Iz Fondacije su kazali da je prevencija vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama i na internetu moguća kroz unapređenje vještina nenasilne komunikacije.

Oni su naglasili da je važno i podsticati pravilno korišćenje interneta i društvenih mreža.

„Poseban akcenat stavlja se na razvoj emocionalne inteligencije kod mladih, svijest o važnosti asertivnog ponašanja i primjeni koncepta Stroke, koji im pomaže da prepoznaju, vrednuju i konstruktivno odgovaraju na emocionalne potrebe i sopstvene i tuđe, te da ih zadovolje na zdrav i funkcionalan način“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će tokom radionica učenici usvajati efikasne metode rješavanja konflikata, prepoznavati i razbijati stereotipe i nuditi savremene odgovore na zastarjele obrasce (muško-ženske uloge, različitosti).

Učenici će, kako se dodaje, učiti i kako da prepoznaju opasnosti u onlajn /online/ svijetu i doprinose stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja, jačaju samopouzdanje i razvijaju osjećaj samopoštovanja.

Najavljeno je da će u svakoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi biti realizovano po šest radionica i to „Prepoznaj me, prepoznajem te“, „Ja sam OK, ti si OK“, „Nema frke“, „Širi dalje“ i „Nemoj da klikneš nasilje, klikni poštovanje“.

Radionice će voditi Lidija Ivanović, Ivana Perović, Svetlana Jovetić Koprivica i Zorka Vojinović.

Projekat „Zaustavi nasilje, izaberi poštovanje“, koji realizuje Fondacija Čini dobro, podržan je kroz program „SRCE: podrška osnaživanju i otpornosti mladih danas“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa Regionalnom akademijom za razvoj demokratije (ADD).

Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS