Počelo rušenje nelegalnih objekata na Morači

Podgorica, (MINA) – Na Morači je jutros počelo rušenje nelegalnih objekata za proizvodnju šljunka.

“Kreće rušenje nelegalnih objekata u koritu rijeke Morače. Stajemo se na kraj pohari naših prirodnih resursa”, napisao je premijer Dritan Abazović na Fejsbuk profilu.

Na mjestu događaja su Abazović, ministarka ekologije prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović, ministir poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, i unutrašnjih poslova Vladimir Joković i Filip Adžić.

Abazović je za Televiziju Crne Gore poručio da će biti srušeni svi nelegalni objekti ne samo na Morači nego širom Crne Gore.

“Sravnićemo sa zemljom sve nelegalne objekte, ne ovdje već širom Crne Gore. Nakon što riješimo šljunak, prelazimo na šume”, kazao je Abazović u emisiji “Dobro jutro Crna Goro”.

On je poručio da će se stati na kraj građevinskoj mafiji.

“Ima otpora i unutra institucija ima svega… Odavde su otišli milioni eura”, saopštio je Abazović, prenosi portal RTCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS