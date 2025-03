Počela isplata stipendija za srednjoškolce i studente RE populacije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obezbijedilo je 12,3 hiljade EUR za isplatu stipendija za srednjoškolce i studente romsko-egipćanske (RE) populacije za mart, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MPNI su objasnili da je za isplatu srednjoškolskih stipendija obezbijeđeno 7.860 EUR, dok je za stipendije za studente obezbijeđeno 4,5 hiljada.

„Stipendija za studente iznosi 300 EUR, a za srednjoškolce 60“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se stipendije isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

