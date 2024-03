Počela instalacija računarske opreme u bjelopoljskim školama

Podgorica, (MINA) – U bjelopoljskim obrazovno-vaspitnim ustanovama počela je instalacija računarske opreme, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da će novosagrađena Osnovna škola (OŠ) „Dušan Korać“ u Bijelom Polju dobiti računarsku učionicu sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem.

U kabinetima te škole, kako je saopšteno, biće instalirano po 15 računara i televizora 65 inča, kao i pet laptopova.

“Područna jedinica ove škole u selu Grančarevo dobiće laptop i projektor”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, računarska učionica OŠ „9. maj“ biće opremljena sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, dok će u kabinetima biti instalirano po osam računara i televizora 65 inča, kao i dva laptopa.

“Područna jedinica u selu Orahovica dobiće laptop i projektor, a područna jedinica u selu Kukulj dva laptop i dva projektora”, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da će u kabinetima OŠ „Marko Miljanov“ biti instalirana računarska učionica sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem.

Kabineti iste škole biće opremljeni sa 14 računara, isto toliko televizora 65 inča i četiri laptopa.

“Područne jedinice u Cerovu i Banje Sel, dobiće po laptop i projektor”, kazali su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora su rekli da će u računarskoj učionici OŠ „Braća Ribar“, učenici raditi na devet računara, a dobiće i televizor od 65 inča i multifunkcionalni štampač, dok će kabineti biti opremljeni sa šest računara, šest televizora 65 inča i dva laptopa.

Područne jedinice te škole u selu Prijelozi, Lahovo i Brzava, dobiće po dva laptopa i projektora, a područna jedinica u selu Dubovo dobiće laptop i projektor.

“Sedam računara, televizor 65 inča i multifunkcuionalni štampač biće instalirani u računarskoj učionici OŠ „Aleksa Bećo Đilas“.

Kabineti će biti opremljeni sa pet računara, pet televizora 65 inča i laptopom”, navodi se u saopštenju MPNI.

Dodaje se da će područne jedinice te škole u Slijepač Mostu, Ostrelju i Jabučnu, dobiti po laptop i projektor.

“Računarska učionica OŠ „21. maj“ biće opremljena sa četiri računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, dok će u kabinetima biti instalirano pet računara, pet televizora 65 inč i laptop”, kazali su iz MPNI.

Područna jedinica Crhalj dobiće, kako je saopšteno, po dva laptopa i projektora.

Navodi se da će kabineti OŠ „Krsto Radojević“ biti opremljeni sa pet računara, pet televizora i laptopom.

“Dok će u računarskoj učionici biti instalirana četiri računara, televizor 65 inča i multifunkcionalni štampač. Područne jedinice u selu Sokolac, Potrk i Cokrlije, dobiće po laptop i projektor”, kaže se u saopštenju.

Računarska učionica bjelopoljske OŠ „Milomir Đalović“ biće opremljena sa četiri računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, a kabineti sa po pet računara i televizora, kao i laptopom.

“Područne jedinice u selu Negobratina i Đalovići, dobiće po laptop i projektor, dok će područna jedinica u selu Ličine dobiti po dva laptopa i projektora”, navodi se u saopštenju.

Računarsku opremu dobiće i sala OŠ „Milovan Jelić“, gdje će timovi instalirati četiri računara, televizor 65 inča i multifunkncionalni štampač.

Kabineti te škole biće opremljeni sa pet računara, pet televizora i laptopom.

“Po laptop i projektor predviđeni su za područne jedinice u Mahali, Kovrenu, Grabu i Bliškovu”, saopšteno je iz MPNI.

Oni su kazali da će računarska učionica u OŠ „Risto Ratković“ biti opremljena sa 16 računara, televizorom i multifunkcionalnim štampačem, a kabineti sa po osam računara i televizora 65 inča, kao i tri laptopa.

Područna jedinica te škole u selu Pripčići, dobiće laptop i projektor.

“Učenicima OŠ „Mladost“ na korišćenje će biti predata računarska učionica sa četiri računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, dok će kabineti biti opremljeni sa po pet računara i televizora, kao i laptopom”, navodi se u saopštenju MPNI.

Dodaje se da će područne jedinice u Dobrakovu i Dobrinju, dobiti po dva laptopa i projektora, a područna jedinica u selu Mioče laptop i projektor.

“Osnovna škola u selu Nedakusi imaće računarsku učionicu sa instaliranih 11 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, a kabineti će biti opremljeni sa po pet računara i televizora, kao i laptopom”, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da će šesnaest računara, televizor i multifunkcionalni štampač dobiti učenici u računarskoj učionici OŠ „Pavle Žižić“.

“U kabinetima će biti raspoređeno po šest računara i televizora, kao i laptop. Područna jedinica u selu Gubavač, dobiće po dva laptopa i projektora”, kaže se u saopštenju.

Računarska učionica OŠ „Rifat Burdžović Tršo“ dobiće, kako se navodi, šest računara, televizor 65 inča i multifunkcionalni štampač.

Dodaje se da će kabineti dobiti po šest računara i televizora 65 inča, kao i laptop.

“Područne jedinice ove škole u selima Trubina, Poda i Crnča, dobiće po dva laptopa i projektora, a područna jedinica u selu Crniš laptop i projektor”, kazali su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora su naveli da će kabineti OŠ „Šukrija Međedović“ biti opremljeni sa po pet računara i televizora, kao i lapotopom, dok će u računarskoj učionici biti instalirana četiri računara, televizor i multifunkcionalni štampač.

Kako je saopšteno, područna jedinica u selu Ivanje, dobiće po dva laptopa i projektora, dok će područne jedinice u Radulićima i Sipanju dobiti po laptop i projektor.

“Učenici OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“ dobiće računarsku učionicu sa 16 računara, televizorom i multifunkcionalnim štampačem. U kabinetima će biti instalirano po 11 računara itelevizora 65 inča, kao i laptop”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, područna jedinica u selu Boljanina dobiće po dva laptopa i projektora, a područna jedinica u selu Zminac laptop i projektor.

“U računarskoj učionici OŠ „Vuk Karadžić“ biće instalirano šest računara, televizor i multifunkcionalni štampač, dok će u kabinetima biti instalirana dva računara, dva televizora 65 inča i laptop. Područna odjeljenja ove škole u selima Jablanovo i Stubo, dobiće po laptop i projektor”, saopštili su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora su rekli da će računarska učionica Gimnazije „Miloje Dobrašinović“ biti opremljena sa 16 računara, televizorom i multifunkcionalnim štampačem, dok će u kabinetima te škole biti instalirana po tri računara, televizora i laptopa.

“U Srednjoj elektro-ekonomskoj školi, timovi će u računarskoj učionici instalirati 16 računara, televizor 65 inča i multifunkcionalni štampač, dok će kabineti dobiti po tri računara i televizora 65 inča, kao i četiri laptopa”, kaže se u saopštenju.

Učenici bjelopoljske Srednje stručne škole dobiće, kako je saopšteno, računarsku učionicu sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem.

“Dok će po kabinetima biti raspoređena po tri računara, televizora 65 inča i laptopa”, saopšteno je iz MPNI.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS