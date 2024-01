Plata v.d. vrhovnog državnog tužioca skoro četiri hiljade EUR

Podgorica, (MINA) – Najveća neto zarada u Crnoj Gori u decembru prošle godine, koju je primila je vršiteljka dužnosti (v.d) vrhovnog državnog tužioca Tatjana Begović, iznosila je 3.997 EUR, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Vlada je objavila listu od hiljadu najvećih neto zarada u decembru 2023. godine, a na vrhu tabele se nalazi i načelnik odjeljenja Kliničko bolničkog centra (KBC) Kotor sa platom od 3.960 EUR.

Na trećem mjestu je predsjednik Vrhovnog suda sa platom od 3.800 EUR.

Ljekar specijalista u bolnici u Meljinama sa platom od 3.773 EUR je četvrti na tabeli, zatim načelnik odjeljenja u KBC Kotor koji je primio 3.658 EUR i ljekar subspecijalista u bolnici u Meljinama sa 3.645 EUR.

Na listi Ministarstva, sedma najveća plata je 3.600 EUR koju je primio glavni specijalni tužilac, a slijede ljekar subspecijalista u bolnici u Baru sa 3.526 EUR, kao i načelnik te bolnice sa 3.482 EUR.

Deseti na tabeli je doktor u timu Hitne medicinske pomoći sa 3.453 EUR.

Prema podacima Ministarstva finansija, plata predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića u decembru je iznosila 2.597 EUR.

Među najvećim platama u decembru je i plata predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koja je u iznosila 1.932 EUR.

Plata predsjednika Vlade Milojka Spajića je, prema prikazanim podacima, u decembru iznosila 1.183 EUR.

Iz Ministarstva su objasnili da naknade koje primaju zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i zaposleni u međunarodnim misijama Ministarstva odbrane nijesu dio objavljenog pregleda.

Navedenim prikazom, kako se navodi, nijesu obuhvaćene ni zarade zaposlenih u potrošačkim jedinicama kojima se sredstva iz budžeta Crne Gore odobravaju sa pozicije transfera, Univerzitet Crne Gore i Radio televizija Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS