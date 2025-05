Pet-a-Tet pruža utočište napuštenim životinjama u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi za suočavanje sa problemom napuštenih životinja mogla iskotistiti pomoć organizacije Pet-a-tet, koja je nedavno izgradila azil u Podgorici u koji smješta i liječi napuštene životinje i na kraju im pronalazi dom, uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Pet-a-tet Rescue Group je neprofitna organizacija sa sjedištem u SAD, čiji je glavni cilj liječenje, udomljavanja i konačno pronalazak smještaja za napuštene životinje iz skloništa. Počelo je kao mali napor da se pomogne lokalnom skloništu, a preraslo je u pokret koji uključuje desetine volontera ujedinjenih oko istog cilja.

Osnivač Pet-a-tet azila za životinje Aleks Šabelskij kazao je u razgovoru za agenciju MINA da su počeli sa radom prije deset godina kao spasilačka grupa, te da su pomagali Ukrajini, Rusiji i Srbiji da u SAD nađu domove za neželjene pse.

U Crnu Goru su Šabelskij i njegova supruga prvi put došli prije tri godine kao turisti i, kako je rekao, zatekli se usred krize.

“Prvi pas kojeg smo spasili bio je teško bolestan i nalazio se bukvalno na magistrali, preko puta mjesta gdje smo kasnije otvorili azil. To nam je dalo ideju da moramo ostati ovdje i pomoći”, rekao je Šabelskij.

Kako je naveo, kupili su zemljište, izgradili objekte, dobili licencu za legalan azil i sada su 100 odsto uključeni u sve što zahtijeva briga o životinjama.

“Nalazimo životinje na ulicama, pružamo im medicinsku njegu, sterilizujemo ih i nalazimo im domove u inostranstvu kako bi napokon mogli otići zauvijek u svoje porodice”, kazao je Šabelskij naglašavajući da su samo prošle godine prevezli više od 200 pasa u SAD.

On je istakao da je objekat u Crnoj Gori prvi pravi azil koji su osnovali.

“Ranije smo kao volonteri letjeli u Ukrajinu, Estoniju i Srbiju, a imamo i tim volontera u Beogradu koji sakupljaju pse sa ulica, liječe ih, a mi dolazimo da ih preuzmemo i pronađemo im domove. Ali ovdje smo prvi put investirali u pravu ustanovu s ciljem da napravimo ozbiljne promjene u Crnoj Gori”, naveo je Šabelskij.

Ističe da se gotovo svaka posjeta gradu završi tako što nekoga dovedu nazad u azil.

“To najviše pogađa moju suprugu. Za mene, iako je teško, neko mora ostati jak, pa sebe smatram “mišićima” u ovoj priči. Ja radim fizički dio, a ona vodi sve ostalo”, naveo je Šabelskij.

Govoreći o transportu udomljenih životinja, Šabelskij je istakao da je veoma iscrpljujuće fizički i emotivno letjeti svakog mjeseca, ponekad i dva puta mjesečno u Ameriku i nazad, ali da ne odustaje od puta koji je izabrao.

On je kazao da bi im dobrodošla svaka vrsta pomoći.

“Raduje nas kada nam ljudi dolaze pomagati direktno u azilu – u čišćenju, u šetnji pasa, jer svi ti psi moraju biti socijalizovani, naučiti da hodaju na povodcu, priviknuti se na ljude, kako bi se pripremili za život u novom domu”, naveo je Šabelskij.

Kako je rekao, pomoć može biti i u vidu hrane, starih peškira ili bilo čega što je potrebno za svakodnevni život u azilu.

Što se tiče pomoći države, Šabelskij ističe da je, nažalost, još nema.

“Razgovarali smo sa više ljudi, ali ti razgovori najčešće završe sa “Sviđa nam se to što radite, ali ste na svojoj sopstvenoj odgovornosti”. To je u redu, jer smo svjesno donijeli tu odluku da pomognemo i nećemo odustati”, rekao je Šabelskij.

Osim nedostatka pomoći, Šabelskij je kazao da se suočavaju i sa administrativnim problemima.

“Azil je registrovan kao firma, ali već četiri mjeseca ne mogu da završim papirologiju za boravak. Tri puta sam predao sve papire, ali me svaki put vraćaju po još jedan papir. Zbog toga mi je blokiran račun u banci, ne mogu da platim hranu za pse, poreze, račune, već novac moram donositi iz Amerike u gotovini. Iskreno, to je vrlo frustrirajuće”, naveo je Šabelskij.

On je kazao da su imali sastanak sa predsjednikom opštine Berane i dogovorili se da možda pomognu u izgradnji još jednog azila u tom gradu, jer ga na sjeveru Crne Gore nema.

Šabelskij je dodao da takođe razgovaraju sa mnogim ljudima u želji da pokrenu obrazovne programe u školama – da djeca od malih nogu nauče šta znači brinuti se o životinjama, da životinja nije stvar, niti igračka, već živo biće koje zaslužuje pažnju i ljubav.

“U Americi postoji program volontiranja za školske bodove i želimo da nešto slično uvedemo ovdje. Da djeca dolaze u azil, igraju se sa psima, pomažu i kroz to nauče koliko je važno voljeti i brinuti o životinjama”, rekao je Šabelskij.

Kako je istakao, puno rade i na sterilizaciji.

“Skupljamo mačiće sa ulice, sterilizujemo ih i nažalost često moramo da ih vratimo, ali to je bar početak borbe protiv prekomjernog razmnožavanja koje je potpuno izmaklo kontroli”, rekao je Šabelskij.

On je kazao da pokušavaju da edukuju i odrasle da sterilizacija nije zlostavljanje životinja, već koristan postupak koji sprečava prekomjerno razmnožavanje, širenje bolesti i smanjuje broj napuštenih životinja.

“Što manje napuštenih pasa bude, to će ih društvo bolje prihvatati, a i biće manje nezgoda poput ujeda”, ukazao je Šabelskij.

On je istakao da je program kompleksan i da ga sprovode korak po korak.

“Nadamo se da ćemo se sledeće sedmice sastati sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom prosvjete kako bismo predstavili našu inicijativu. Spremni smo da damo svoje vrijeme i trud 100 odsto da pomognemo Crnoj Gori da za nekoliko godina vidimo stvarne promjene”, zaključio je Šabelskij.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS