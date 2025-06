Perović: Nijesam ni na koji način povezan sa Crnim trojkama

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji komandir Specijalne jedinice policije Miljan Perović kazao je da nikada nije organizovao „Crne trojke“, kao i da nije na bilo koji način povezan sa tom aferom.

Dugogodišnji policijski službenik Brajuško Brajušković kazao je danas, na sjednici Anketnog odbora, da je nekadašnji komandant Specijalne jedinice policije Veselin Veljović bio glavni za „Crne trojke“, a da je njegova desna ruka bio Perović.

Perović je demantovao tvrdnje Brajuškovića, navodeći da nikada nije organizovao, koordinirao ili na bilo koji drugi način povezan sa “Crnim trojkama”.

„Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdim da nemam nikakve veze sa pomenutom aferom“, rekao je Perović.

On je istakao da je odmah, po lansiranju afere avgusta 2013. godine, Vrhovnom državnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Upravi policije predao inicijative gdje je, osim odlučnog negiranja povezanosti sa iznijetim neistinama, kazao da je potrebno što hitnije postupanje nadležnih organa i rasvjetljavanje te „podmetačine“.

Perović je rekao da je i tada kazao da je spreman na poligrafsko testiranje.

On je istakao da je izjavu po tom predmetu dao pred nadležnim pravosudnim organima.

„Pojedinci puni mržnje, neki i instruisani, a iz njima i meni znanih razloga, pokušavaju da me diskredituju kao čovjeka koji se trudio da sve poslove obavlja u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore“, poručio je Perović.

Perović je naglasio da njegovo reagovanje nema namjeru da ubjeđuje pojedine inicijatore formiranja Anketnog odbora, „jer je istina kao aksiom trenutno izgubila svaku smisao“.

Kako je rekao, cilj reagovanja je da zaštiti dostojanstvo sebe i porodice, kao i radi javnosti, prijatelja i kolega sa kojima je dugi niz godina radio.

„Imam duboku empatiju prema svim ljudima kojima je nanesena bilo kakva nepravda. Vjerujem da je pravda temelj svakog društva i da svi građani zaslužuju jednaku zaštitu svojih prava i sloboda“, kazao je Perović.

On smatra da iza napada na njega stoji “čista osvetnička, politička agenda”.

„Kao čovjek koji je obavljao važne dužnosti, smatram da je cilj ovih napada da se sve institucije predstave kao kriminalne, čime se podriva povjerenje građana u sistem i institucije države kao i u samu državu“, dodao je Perović.

Kako je kazao, neistine i dovođenje njegovog imena u negativan kontekst smatraće kao najbezočniju klevetu.

„Svoj lični i profesionalni integritet ću štititi pred nadležnim pravosudnim institucijama Crne Gore, o čemu će javnost vrlo brzo biti upoznata“, poručio je Perović.

