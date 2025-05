Pavličić: Efikasnost pravosuđa mora biti praćena materijalnom sigurnošću sudija

Podgorica, (MINA) – Povećanje zarada sudijama nije privilegija, već nužnost koja garantuje nezavisnost i otpornost sudija na sve vidove pritisaka, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, navodeći da efikasnost pravosuđa mora biti praćena materijalnom sigurnošću sudija.

Ona je, nakon što je u Višem sudu u Podgorici zakazan rekordan broj ročišta u jednom danu i zbog velikog broja zakazanih sjednica vijeća u Apelacionom i Vrhovnom sudu, poručila da takvi rezultati potvrđuju snažnu posvećenost sudske vlasti efikasnijem radu.

Pavličić je upozorila da bez adekvatnog vrednovanja rada sudija ne može biti ni održive vladavine prava.

U saopštenju Vrhovnog suda navodi se da je u Višem sudu u Podgorici danas zakazano 38 ročišta u krivičnim predmetima, uključujući i one iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, što predstavlja rekordan broj ročišta u jednom danu.

„Imajući u vidu da je i u narednim danima planiran izuzetno intenzivan raspored suđenja, kako u tom, tako i u drugim sudovima, jasno je da sudije ulažu maksimalne napore kako bi se obezbijedilo pravo građana na suđenje u razumnom roku“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su svi raspoloživi prostorni kapaciteti u zgradi u kojoj su smješteni Viši, Apelacioni i Vrhovni sud bili maksimalno iskorišćeni.

„Kao vid institucionalne podrške nižestepenim sudovima, Vrhovni sud je, uprkos vlastitim ograničenjima, stavio na raspolaganje svoju sudnicu, opremljenu audio-vizuelnom tehnikom, čime su obezbijeđeni tehnički uslovi za nesmetano odvijanje glavnih pretresa koji zahtijevaju ovakav vid asistencije“, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su kazali da ti rezultati dolaze u trenutku kada najavljeno povećanje zarada sudijama od 30 odsto još nije realizovano.

„Podsjećamo da je Vlada Crne Gore još prije mjesec, po hitnom postupku, uputila Skupštini Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim je predviđeno povećanje plata, ali do danas taj akt nije usvojen“, rekli su iz Vrhovnog suda.

Pavličić, koja je već preduzela konkretne mjere za unapređenje efikasnosti rada Višeg suda u Podgorici, jednog od najopterećenijih sudova u državi, istakla je da snažno, nezavisno i profesionalno pravosuđe predstavlja temelj vladavine prava i osnovnu pretpostavku za ostvarivanje pravde i zaštitu prava građana.

„Sudije svakodnevno nose ogroman teret odgovornosti, i njihova nezavisnost i integritet moraju biti zaštićeni i kroz odgovarajuću materijalnu sigurnost. Stoga povećanje zarada nije privilegija, već nužnost koja garantuje nezavisnost i otpornost sudija na sve vidove pritisaka“, rekla je Paviličić.

Ona je poručila da će sudovi u Crnoj Gori nastaviti da rade u pravcu povećanja efikasnosti.

„Ali je za dugoročne rezultate neophodna podrška i druge dvije grane vlasti, ukoliko istinski želimo zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a time i dostizanje krajnjeg državnog cilja – Crna Gora, ravnopravna članica Evropske unije“, smatra Pavličić.

