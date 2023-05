Partnerstvo VCG i Nacionalne garde Mejna primjer predanosti i razumijevanja

Podgorica, (MINA) – Partnerstvo Vojske Crne Gore (VCG) i Nacionalne garde američke savezne države Mejn primjer je predanosti, razumijevanja i međusobnog povjerenja, ocijenjeno je na sastanku državnog sekretara Ministarstva odbrane Krsta Perovića i komandanta Nacionalne garde Daglasa Farnema.

Fernem, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, sastao se danas sa Perovićem i načelnikom Generalštaba VCG Zoranom Lazarevićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Perović je istakao da je partnerstvo VCG i Nacionalne garde Mejna primjer predanosti, razumijevanja i međusobnog povjerenja već skoro 17 godina, bez obzira na geografsku udaljenost.

On je rekao da saradnja sa Nacionalnom gardom Mejna pokazuje zajedničku posvećenost sigurnosti i stabilnosti, kao i podršku međunarodnim mirovnim misijama i operacijama.

„Zajedno smo ostvarili mnoge uspjehe, suočili se sa izazovima i prevazišli prepreke. Upješno smo realizovali brojne projekte i inicijative, predano radili na modernizaciji oružanih snaga, jačanju stabilnosti i mira“, kazao je Perović.

On je naglasio značaj partnerstva i uzajamnih posjeta s ciljem poboljšanja spremnosti i unaprjeđivanja ključnih vještina u pomaganju zemlji u kriznim situacijama.

Lazarević je rekao da saradnja obuhvata različite oblasti, uključujući obuku i edukaciju, vojno-tehničku podršku, zajedničke vježbe i operacije, kao i razmjenu eksperata i informacija.

„Unaprijedili smo profesionalnost i sposobnost naših vojnih snaga, što je ključno za održavanje visokih standarda u oblasti odbrane i bezbjednosti“, kazao je on.

Farnem je poručio da će Nacionalna garda Mejna nastaviti da jača veze i produbljuje saradnju sa VCG, kako bi izgradili sigurniju budućnost za sve.

On je rekao da je posebno ponosan na zajedničke vježbe sa VCG, kakva je „Immediate Response 23“, koja se održava u Pljevljima i na Prilitoru.

Prema riječima Farnema, pripadnici oružanih snaga tako stiču priliku da rade zajedno, unapređujući svoje vještine i interoperabilnost.

“Sposobnost da koordiniraju, komuniciraju i zajednički djeluju na terenu, ključna je u slučaju zajedničkih operacija ili odgovora na krizne situacije“, kazao je komadant Nacionalne garde Mejna.

Sagovornici su, kako su kazali iz Ministarstva, razmatrali buduće oblike saradnje, a Farnem je posjetio i Centar za obuku u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu, gdje su mu predstavljeni kapaciteti za obuku VCG.

