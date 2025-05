Partnerstvo UCG i UNDP za razvoj ljudskog kapitala, inovacija i zelenu budućnost

Podgorica, (MINA) – Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović i stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim se uspostavlja strateški okvir za saradnju u ključnim oblastima.

Iz UCG su kazali da ključne oblasti obuhvataju jačanje ljudskog kapitala, digitalna i zelena tranzicija, savremene vještine, nauka i inovacije.

„Saradnja je usmjerena na zajedničke prioritete: stvaranje uslova za zadržavanje talenata u zemlji, jačanje inovacionog potencijala, razvoj infrastrukture kao podsticaja za mlade da ostanu i rade u Crnoj Gori, kao i promociju poslova budućnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je UCG spreman da kroz svoje resurse i znanje aktivno doprinosi tim ciljevima.

Božović je rekao da je UCG spreman da bude partner u projektima koji jačaju vezu između nauke, društva i razvoja.

„Vjerujemo da kvalitetno obrazovanje, uz savremenu infrastrukturu, može biti ključni faktor u zaustavljanju odliva mozgova i izgradnji održive budućnosti,“ naglasio je Božović.

U saopštenju se navodi da će UNDP pružiti ekspertsku podršku u oblasti javnih nabavki, finansijskog upravljanja, jačanja institucija i povezivanja nacionalnog naučnoistraživačkog potencijala sa razvojnim projektima.

Dodaje se da saradnja takođe uključuje umrežavanje sa univerzitetima i partnerima širom svijeta.

„Ovo partnerstvo povezuje snagu nauke sa razvojnim prioritetima Crne Gore. Zajedno doprinosimo zelenoj i digitalnoj tranziciji, osnaživanju mladih i žena u obrazovanju i povezivanju sa globalnim tokovima znanja i inovacija,“ poručila je Paniklova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS